Chicoloapan podría cambiar de color en las próximas elecciones ante la ingobernabilidad de Nancy Gomez

Chicoloapan, Mex.-Los fuertes aguaceros que han azotado a gran parte de esta localidad, ha traído como consecuencia que las principales calles de la Unidad Habitación Ara 111, se vean totalmente inundadas por las aguas pluviales, afectando a cientos de casas y comercios establecidos que se vieron obligados a cerrar sus negocios sin que autoridad alguna y menos la alcaldesa morenista Nancy Gómez se preocupara por auxiliar a estos miles de vecinos, que cada día están más convencidos y arrepentidos de haber dado el voto a favor de los morenistas.

Raquel Olmedo Frías y Rosendo Ramírez, habitantes de la Unidad Habitacional ARA 111, expresaron que desde que llego a el poder el partido de Morena, no ha habido algún cambio que justifique su trabajo en la administración local y como ejemplo, señalaron, lo siguiente, el sistema de drenaje no funciona de manera regular en esta comunidad desde hace años y el gobierno actual no ha instrumentado un programa que garantice terminar con las inundaciones que se dan año con año y evite que esta comunidad se vea afectada por los fuertes aguaceros y que al no haber un drenaje regular ’pues nuestras casas y comercios nos vemos afectados y las autoridades, bien gracias’.

Externaron, que Nancy Gómez y toda su familia acomodada en el gobierno municipal, están más ocupados para ir según ellos preparando a otro familiar que llegue a ocupar la silla presidencial que no les sirve más que para presuntamente enriquecerse a costa del erario público y muchos de ellos sin trabajar o sea son simples ’aviadores’ pero con exagerados sueldos.

Apuntaron que las avenidas y calles, no presentan ningún trabajo de bacheo pese a que están en malas condiciones resultado de las lluvias y del paso del transporte público pesado

De igual forma, no hay obras de impacto social, la falta de alumbrado público, escases de agua potable, el sector educativo en pleno abandono y no se diga de la seguridad pública que brilla por su ausencia ante la desatada ola de asaltos a mano armada, asalto a transeúntes, al transporte público, entre otros.

Ante esta situación, los ciudadanos de esta localidad abandonada por sus principales autoridades y hartas de carecer de los servicios públicos más elementales, no dudan ni tantito que en las próximas elecciones, Chicoloapan sea gobernado por otro partido menos por MORENA, concluyeron.