¡Chicoloapenses unidos por el Hospita!, Samuel Rios.

LÍDER CONSIGUE LA FIRMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PARA TERMINAR EL HOSPITAL



Toluca, Estado de México. – Samuel Ríos Moreno líder de los integrantes de la lucha, ¡chicoloapenses unidos por el Hospita!, y representante de la Fundacion Nabelle quien junto con la comisión que forma parte de esta lucha, recibe la firma de acuse de manos del Licenciado Homero Galeana Coordinador de Concentración de Enlace del área que corresponde la demanda, de los más de 60, mil inconformes, que representa Samuel Ríos Moreno, y grupo de integrantes que realizan esta actividad, que los llevo a Toluca, donde después de arribar la ex planada del palacio del Gobierno del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, para continuar exigiendo el pliego petitorio de inconformidad con el que invitan al Gobierno de la entidad federativa, terminar y equipar el Hospital, fueran invitados a pasar ante dicho personaje.



Después de entonar repetidas veces los diferentes tipos de consignas, que conllevan a terminar el Hospital, Samuel Ríos junto con un grupo de personas que formaron la comisión, son invitados a pasar dentro las instalaciones de gobierno, para presentar las firmas de la gente que aprueban una de las tantas necesidades prioritarias de los inconformes,, que consisten en terminar el Hospital, extender con dos estaciones más la ruta del mexibus, la primera etapa, que habrá de llegar a la central de abastos. También eliminar las concesiones de basura, que viene del la ciudad de México, a Chicoloapan a tirar más de tres misil toneladas de basura. Además de eliminar la concesión del agua, dada a particulares, para que puedan saquear cientos de pipas de agua del Municipio, dijo el pasado jueves 15 de octubre de año en curso 2020, Samuel Ríos Moreno en la ex planada del palacio del Gobierno del Estado de México.



Y después de abandonar el área de gobierno, Samuel Ríos salio ¡lleno de jubilo!, diera una conferencia de prensa, en la que se le cuestiono quien le brindo la atención y cuales fueron los acuerdos a los que se llegaron, y el respondió gustosamente, no antes de pedir a los ahí asistentes, respetar la sana distancia, y dijo, quiero agradecerles a todos los integrantes de esta lucha y a toda la gente de Chicoloapan que nos esta apoyando con el tema del Hospital, quiero decirle que estoy muy contento y agradecido de haber logrado el acuse recibido de parte del Estado de México, quiero decirles que dentro de los acuerdos que plantearon establecer en una mesa de diálogo, con las autoridades correspondientes, para el próximo miércoles, en los que se puntualizara la ruta a seguir, sabemos que respuesta habrá de ser pronta respuesta por que le presupuesto que asignara el Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de México esta pronto a autorizarse.