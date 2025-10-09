Chiconcuac iluminará el cielo nocturno con globos artesanales de cantoya

La Octava edición del Festival de la luz de la serpiente se realizará este 11 de octubre en el Deportivo San Miguel Chiconcuac a partir de las tres de la tarde, la entrada será Gratuita y el evento será amenizado por el grupo de SKA Salón Victoria

Chiconcuac iluminará el cielo nocturno con globos artesanales de cantoya
Octubre 09, 2025 09:36 hrs.
En su octava edición, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, danza, gastronomía y las impresionantes elevaciones de globos de cantoya, una tradición artesanal que ilumina el cielo nocturno de Chiconcuac.

Desde las 15:00 horas habrá presentaciones culturales para todas las edades, mientras que las elevaciones de globos de cantoya comenzarán alrededor de las 18:00 horas (sujeto a condiciones climáticas).

Estos globos, elaborados por artesanos provenientes de distintas regiones del país, son el corazón del festival y el momento más esperado por los asistentes.

Para esta edición 2025, contarán con la presencia de estados invitados como:

🎈ESTADO DE MEXICO:
Chiconcuac, Chiautla,Tezoyuca, Texcoco, Chalco, Tultepec,Cuautitlán Izcalli, Teotihuacán, Chicoloapan, Zumpango e Ixtapan de la Sal

🎈PUEBLA:
Acatzingo
Cuautempan

🎈MORELOS:
Tepoztlán

🎈CIUDAD DE MÉXICO:
Alcaldia Milpa Alta
Alcaldia Xochimilco
Alcaldia Cuajimalpa
Alcaldia Alvaro Obregon

🎈CHIAPAS:
Tapachula

🎈VERACRUZ:
Zozocolco de Hidalgo
San Andrés Tuxtla

🎈MICHOACÁN:
Paracho de Verduzco
Morelia

🎶🎹🎵Salón Victoria
LOS KORUCOS 🎶🎹🎵

🙌 Evento familiar | Entrada libre❤️
🚫 Prohibida la venta de alcohol

