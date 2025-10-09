Chiconcuac iluminará el cielo nocturno con globos artesanales de cantoya

Gobierno
Octubre 09, 2025
09:36 hrs.
Redacción › todotexcoco.com
En su octava edición, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, danza, gastronomía y las impresionantes elevaciones de globos de cantoya, una tradición artesanal que ilumina el cielo nocturno de Chiconcuac.
Desde las 15:00 horas habrá presentaciones culturales para todas las edades, mientras que las elevaciones de globos de cantoya comenzarán alrededor de las 18:00 horas (sujeto a condiciones climáticas).
Estos globos, elaborados por artesanos provenientes de distintas regiones del país, son el corazón del festival y el momento más esperado por los asistentes.
Para esta edición 2025, contarán con la presencia de estados invitados como:
🎈ESTADO DE MEXICO:
Chiconcuac, Chiautla,Tezoyuca, Texcoco, Chalco, Tultepec,Cuautitlán Izcalli, Teotihuacán, Chicoloapan, Zumpango e Ixtapan de la Sal
🎈PUEBLA:
Acatzingo
Cuautempan
🎈MORELOS:
Tepoztlán
🎈CIUDAD DE MÉXICO:
Alcaldia Milpa Alta
Alcaldia Xochimilco
Alcaldia Cuajimalpa
Alcaldia Alvaro Obregon
🎈CHIAPAS:
Tapachula
🎈VERACRUZ:
Zozocolco de Hidalgo
San Andrés Tuxtla
🎈MICHOACÁN:
Paracho de Verduzco
Morelia
🎶🎹🎵Salón Victoria
LOS KORUCOS 🎶🎹🎵
🙌 Evento familiar | Entrada libre❤️
🚫 Prohibida la venta de alcohol