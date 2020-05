Chicotazos

Nadie puede negar que a estas alturas el Gobierno Municipal de Acapulco se encuentra afianzado y en vías de consolidarse, con todo y la pandemia por el Covid-19 que nos mantiene enmedio de una emergencia sanitaria como nunca la habíamos vivido en la historia reciente.



Al titubeo inicial de finales del 2018, siguió la curva de aprendizaje que se cumplió con creces en el 2019 y que pintaba para despegar este año con todo; sin embargo, se atravesó la contingencia y tuvieron que suspenderse muchos planes y proyectos, para enforcar los esfuerzos a atender los efectos de la suspensión de actividades en la población, sobre todo la más necesitada, mientras el Sector Salud hace esfuerzos sobrehumanos por contener la propagación del virus.



Es aquí donde el trabajo en equipo en el Ayuntamiento que coordina la alcaldesa Adela Román Ocampo se ve reflejado en acciones concretas, en resultados que ayudan a las familias. Y aquí también sobresale la aportación de funcionarios valiosos que de manera discreta trabajan en el territorio y no detrás del escritorio, no solamente para evitar que el barco se hunda, sino para llevarlo a buen puerto.



Uno de ellos es el director de Desarrollo Económico, Ricardo Martínez Sánchez, joven de origen humilde y con una amplia experiencia en el servicio público, en el que ha venido escalando posiciones desde el puesto más modesto, pues no le avergüenza recordar sus inicios como "mandadero" en la Coordinación de Asesores del propio Ayuntamiento.



Oriundo de la populosa colonia Emiliano Zapata, Richard -como le dicen de cariño en las colonias- hizo después funciones de chofer, a la par que se esforzaba en prepararse académicamente para recibirse de abogado, luego hacer una maestría en Derechos Humanos y otra en Derecho Fiscal, además de diversos diplomados que le llevaron a colocarse como asesor en el Congreso de Estado, en la Comisión de Justicia, para de ahí ser nombrado Contralor en la misma Cámara de Diputados.



Después regresó al Ayuntamiento porteño en donde fungió (haciendo un trabajo ejemplar, por cierto, sobre todo ayudando a muchos acapulqueños en su documentación) como director del Registro Civil y luego secretario técnico de la Comisión de Educación del Cabildo, hasta llegar al cargo que ahora ostenta como director de Desarrollo Económico.



Sin embargo, para él lo más importante es el trabajo que se hace en el territorio, ya que nada le apasiona más que el trato directo con la gente, por ello es que ha recorrido prácticamente todas las colonias de la periferia, conociendo la problemática ancestral de la zona conurbada y ayudando en lo posible a disminuir esos rezagos. Frente a frente, mano a mano con el pueblo.



Así, Ricardo Martínez es parte de ese equipo compacto de jóvenes, acapulqueños de corazón, que están sacando la casta ayudando a la presidenta municipal Adela Román a conducir los destinos del municipio más importante de Guerrero y lo están haciendo muy bien. Ya iremos desmenuzando quienes más lo integran. Vale.