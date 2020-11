Chicotazos

El pasado 18 de noviembre, en los comentarios de la publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook, luego de reunirse con representantes del Distrito 04 local de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla leyó la siguiente frase: "Vas por la ruta correcta amigo", escrita por su camarada Víctor M. Rebolledo.



"Con todo Jacko Badillo", le expresó a su vez Roberto Nogueda Brito; "Vamos con todo mi amigo Jacko Badillo, te conocemos y te apoyamos", escribió a su vez Alberto Cruz-Manjarrez, mientras que Adeli Alvarez Carbajal le ofreció: "Toda mi familia va con Jacko Badillo", y Xavi Vinalay, por su parte, fue más contundente: "La Cuarta Transformación está en marcha, con Jacko Badillo".



Se trata de ciudadanos de carne y hueso, perfiles auténticos de la red social Facebook quienes de diferente manera le expresan su respaldo ante la aspiración política que tiene de participar de manera decidida en el proceso electoral del 2021 para servir a su querido Acapulco. No bots, no cuentas falsas, cero simulación, como sí lo hacen otros aspirantes, algunos incluso denunciados y evidenciados de tener a su servicio eso que llaman "granjas de bots" que votan y votan por ellos en redes sociales.



Para nadie es un secreto que Joaquín Badillo Escamilla mantiene firme su aspiración de servir a sus paisanos desde la presidencia municipal, y se ha anotado para competir abanderando a Morena y sus aliados, que todo parece indicar serán el PT y Verde Ecologista, pidiendo ser tomado en cuenta como candidato externo, de la sociedad civil, algo que está establecido en los estatutos de la gran mayoría de partidos políticos.



Así lo ha hecho en las dos elecciones anteriores en las que ha participado, compitiendo bajo las siglas de partidos pero como propuesta de la sociedad civil, a la que pertenece como miembro y dirigente del sector empresarial. Una aspiración auténtica, genuina, como la debe tener cualquier acapulqueño de bien, pero que no solamente quiera, sino que esté preparado para enfrentar el reto.



Si como parece las candidaturas se van a definir por medio de encuestas, el nombre de Jacko Badillo debe figurar en la lista de aspirantes para ser medido junto a los demás; su ventaja es que las empresas encuestadoras serias no preguntan a bots, sino a ciudadanos de carne y hueso, como esos que, de manera franca y directa, le ofrecen su apoyo en cada una de las publicaciones que realiza. Vale.