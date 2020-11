Chicotazos

Una de las enseñanzas que dejó don Jesús Reyes Heroles, uno de los grandes ideólogos del PRI en el siglo pasado, es que "en política, la forma es fondo".



Esta frase, trasladada a la actualidad, viene "como anillo al dedo" por una de las fotografías difundidas en torno al encuentro de los aspirantes de la coalición "Juntos Haremos Historia en Guerrero" en la Ciudad de México, y que pudiera dar una luz respecto a cómo se definirá la candidatura al gobierno estatal.



La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, aparece sentada al centro de la imagen en posición casi simétrica, con dos aspirantes por cada lado, un hombre y una mujer a la derecha y mismo par de géneros a la izquierda; de pie, atrás, aparecen todos los demás, pero justo a espaldas de ella están por un lado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y por el otro la secretaria General, Citlalli Hernández.



Las versiones que han circulado de ese encuentro es que se trató de ponderar la unidad en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, y que el acuerdo principal fue que habrá encuesta y se respetarán los resultados; sin embargo, para quienes miran con ojo clínico las señales, esa fotografía parece más indicativa de que Adela Román fue arropada por sus compañeros aspirantes, incluidos Beatriz Mojica, que se presentó como propuesta del PT, y Luis Walton Aburto, quien la busca como aspirante externo.



A ello habría que sumar la ausencia notoria de Félix Salgado Macedonio, a quien al parecer sí terminó afectándole la denuncia por abuso sexual dada a conocer hace unos días, al grado de que no se presentó; no hay que olvidar que desde hace tiempo se ha manejado la versión de que el líder moral de Morena, el propio presidente López Obrador, ha dicho que en Guerrero "va mujer", como también ha dicho que no pueden ser candidatos quienes tengan denuncias por violencia de género.



De resultar así, ya estaremos viendo en los próximos días, si no es que horas, como se van registrando las declinaciones y al final ni falta hará que se realice la dichosa encuesta, al fin y al cabo no es solamente la gubernatura lo que estará en juego. En el 2021 habrá espacios para todos, sin duda, incluso para estar en el próximo gabinete estatal. Vale.