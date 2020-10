Chihuahua, de pacto internacional a conflicto interno

El tema del agua entre México y Estados Unidos pasó de un acuerdo internacional firmado en 1944 a un conflicto interno que amenazaba -porque el gobernador Javier Corral expresó ya su intención de dialogar- con una ruptura del Pacto Federal al negarse a cumplir lo convenido de no entregar el agua que le corresponde a la Unión Americana.



A escasas semanas de que venza el plazo para la entrega del vital líquido y ante la disposición del presidente López Obrador de cumplir el convenio ante la posibilidad de sufrir represalias en el comercio exterior o por la vía de los compatriotas que marchan hacia ese país, dijo que pediría el apoyo de los estados fronterizos.



Manifestó que los estados colindantes con la zona fronteriza con Estados Unidos cumplieron ya con su cuota, menos Chihuahua porque están azuzando a los agricultores con fines políticos, con fines de acaparamiento de los grandes agricultores y con la actitud partidista del gobernador Javier Corral, que se niega a colaborar para cumplir con el pacto.



Un acuerdo internacional que debe cumplirse se desvío hacia fines personales y de partido para sacar raja política. Afortunadamente, el gobernador Javier Corral dijo que está en buena disposición de dialogar y de llegar a acuerdos, aunque el conflicto derivó en una muerte y la militarización de la presa La Boquilla, se está en tiempo de cumplir el acuerdo binacional.



TURBULENCIAS

Fin a los fideicomisos



La Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos con lo que el gobierno federal obtendrá 68,400 millones de pesos y de ninguna manera dejará de apoyar a los diversos sectores que de manera triangulada y con pesada burocracia se encargaba del reparto, cuando lo hacía de los mismos recursos, pero en realidad era sólo para desviar recursos públicos en beneficio de unos cuantos… Beatriz Gutiérrez Müller acudió a París, Francia, con la representación de su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la inauguración de la exposición ’Los Olmecas y las culturas del Golfo de México, realizada en el Museo Quai Branly de París, hecho que estaba siendo distorsionado en redes sociales por la presencia de Gutiérrez Müller en el Palacio del Elíseo, residencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron… El anuncio de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana en Oaxaca, luego de acudir a la golpeada península de Yucatán, puede reactivar las movilizaciones sociales que tienen ahorcada a la entidad, sin que los nativos encuentren respuesta a sus demandas. Con seis secretarios afectados por Covid-19, el gobernador Alejandro Murat se concreta a decir que las movilizaciones de ninguna manera harán que aparezca el dinero que no hay, pero el líder de la Jucopo del Congreso local, Horacio Sosa, afirma que las marchas son producto de la indolencia de los funcionarios y del engaño que sufren las comunidades, al firmarse convenios que no son cumplido o que a los funcionarios se les olvida ejecutarlos… Este 15 de octubre, vía virtual, el Club Primera Plana entregará reconocimientos a periodistas de todo el país, en la XXVIII entrega que se hará para no perder una tradición que reafirma la unidad gremial. El líder del CPP, José Luis Uribe Ortega, dijo que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y de ninguna manera de dejar de tener presencia en el gremio del país en estos momentos difíciles por las crisis económica, sanitaria y persistentes amenazas sobre los colegas.



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista