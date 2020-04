Chilapa: casos pendientes de la FGE

Mientras Jorge Zuriel de los Santos Barrila presume que las detenciones de personas por flagrancia y mediante órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), aumentaron en un 44 por ciento durante el primer bimestre de este año, lo cierto es que hay varios casos sin resolverse, sobre todo en la región de la Montaña Baja de la entidad, en donde un grupo criminal opera con total impunidad.

A través de un comunicado, la FGE dio a conocer que en los dos primeros meses de este año, se realizaron 299 detenciones (161 con orden de aprehensión y 138 en flagrancia del delito), mientras que en el primer bimestre de 2019 se realizaron 207 detenciones (137 con orden de aprehensión y 70 en flagrante delito).

Nadie está en contra de que los delitos disminuyan en Chilpancingo y Acapulco, y que la FGE detenga a personas que hayan incurrido en delitos. Eso se reconoce. Lo que se cuestiona es la falta de resultados de la dependencia en algunos puntos (focos rojos) de la entidad, como es el caso de Chilapa.

El pasado 17 de enero, por ejemplo, diez integrantes del grupo ’Sensación Musical’ fueron asesinados (cinco de ellos calcinados) en el tramo carretero Mexcalzingo-Tlayelpan, perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez.

El fiscal De los Santos Barrila informó días después que derivado de las investigaciones y los dictámenes periciales que realizó la FGE, se estableció que el día de los hechos un grupo armado compuesto de seis sujetos a bordo de dos camionetas interceptaron en el camino de terracería (rural) a los dos vehículos con los músicos.

El 4 de marzo y luego de concluir la inauguración de la Semana Jurídica 2020, confirmó ’avances importantes’ para librar las órdenes de aprehensión contra los asesinos de los diez músicos indígenas.

’Hemos recabado testimonios. Son bastante relevantes las entrevistas y estamos acabando las diligencias’, dijo.

El problema es que no se ha detenido a nadie. Y los homicidios no paran en Chilapa.

Apenas el 6 de marzo, fue levantado y asesinado José Ignacio Dolores Flores, de 31 años de edad.

Su cadáver fue hallado en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, a la altura de la comunidad de Nejapa.

El martes 17, el ex alcalde y ex diputado local del PRI, Sergio Dolores Flores (su padre), también corrió con la misma suerte. Un grupo armado lo asesinó a tiros cuando estaba dentro de su negocio de materiales de construcción.

No se cuestionan las 299 detenciones realizadas por agentes de la Policía Ministerial en las siete regiones de la entidad durante el primer bimestre de este año. Lo que se cuestiona es la falta de resultados en el caso de los diez músicos indígenas y de los actores políticos asesinados en los últimos meses.

Ojalá los casos no queden en la total impunidad, como ocurrió durante la gestión de Javier Olea Peláez al frente de la FGE.

Se entiende también que los elementos de la Policía Ministerial están tomando muy en serio aquello de la ’sana distancia’ para no ser contagiados con el coronavirus.

ENTRE OTRAS COSAS… El DIF Guerrero, que encabeza la señora Mercedes Calvo de Astudillo, informó este miércoles a través de las redes sociales que alumnos y maestros de los talleres de sastrería, corte y confección de los Centros de Capacitación de este organismo en Chilpancingo, elaboran cubrebocas que serán entregados a personal de la Secretaría de Salud estatal ante el Covid-19.

’Con el propósito de que personal de salud cuente con insumos suficientes para hacer frente a la emergencia provocada por COVID_19 (Coronavirus), alumnos y maestros de los talleres de Sastrería y Corte y Confección de los Centros de Capacitación del DIF Guerrero, ubicados en Chilpancingo, elaboran cubrebocas con material adquirido por este organismo. Todo lo maquilado será distribuido en Hospitales del estado de Guerrero’.

Cabe destacar que Guerrero suma seis casos de coronavirus confirmados, de acuerdo con las autoridades del sector Salud.

Qué bueno que el DIF Guerrero esté al pendiente y apoyando a la sociedad guerrerense en esta contingencia sanitaria.

