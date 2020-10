Chilpancingo: Alcaldía en disputa

Después de la presidencia municipal de Acapulco, la de Chilpancingo es la más codiciada y peleada por los partidos políticos. Y se entiende: es la sede de los poderes públicos de la entidad y un municipio que concentra un buen número de electores.

Asimismo, Chilpancingo es la tierra de varios personajes que han gobernado la entidad. Alejandro Cervantes Delgado y Héctor Astudillo Flores, son dos claros ejemplos.

Durante varios años, el PRI y el PRD eran las principales fuerzas políticas que se disputaban la Alcaldía capitalina, pero en 2018 el panorama cambió. Gracias al efecto AMLO, Morena ganó los distritos locales 01 y 02 con los ex perredistas Norma Otilia Hernández Martínez y Ricardo Castillo Peña, respectivamente, así como el distrito electoral federal 07 con el ex priista Carlos Sánchez Barrios.

En la elección de presidente municipal, Morena y su candidata Silvia Alemán Mundo logró 37 mil 227 sufragios, mientras que el PRD y su candidato Antonio Gaspar Beltrán obtuvo 35 mil 707. La diferencia fue de 1520 sufragios a favor de la catedrática universitaria.

¿Y por qué Antonio Beltrán y no Silvia Alemán gobierna Chilpancingo?

Resulta que al PRD y su candidato les favoreció la alianza electoral que establecieron con el PAN y Movimiento Ciudadano (MC), que aportaron 3 mil 436 y 3 mil 398 votos cada uno.

Finalmente, la coalición ’Por Chilpancingo al Frente’ (PRD-PAN-MC) se alzó con el triunfo al obtener 42 mil 541 votos frente a los 37 mil 227 que logró Morena.

El PRI y su candidata Beatriz Vélez Núñez, como todos sabemos, fueron mandados al tercer lugar, ya que solamente obtuvieron 20 mil 859 sufragios. Sin lugar a dudas, eso representó una severa derrota para el tricolor, la primera desde su fundación como instituto político.

Se inauguró así la primera alternancia en la capital del estado.

Hoy por hoy, el escenario político ha cambiado. El PRD ya no está en el primer lugar de las encuestas, y tal vez se deba a los nulos resultados que Antonio Gaspar Beltrán ha dado como gobernante, porque desde que llegó a la Alcaldía se la pasa quejándose de que el presupuesto le es insuficiente para cumplir con los compromisos que adquirió cuando andaba en campaña. Y lo que es peor: los chilpancinguenses le cuestionan a cada rato de que esté atenido a que el gobernador Héctor Astudillo le resuelva los problemas del Ayuntamiento.

El que sea candidato del PRD el próximo año en Chilpancingo tendrá que cargar con los yerros cometidos por Antonio Gaspar y su ineficiente equipo de colaboradores.

Algunos aspirantes de Morena incurren en un grave error, ya que creen que los resultados de 2018 se repetirán en 2021. Olvidan que Andrés Manuel López Obrador ya no estará en la boleta electoral y que ahora sí tendrán que hacer campaña y enfrentarse a su verdadera realidad.

Insisto, si no fuera por el efecto AMLO, ni Norma Otilia Hernández ni Ricardo Castillo estarían ocupando una curul en el Congreso local.

Si Morena realmente valora el esfuerzo de sus militantes, en la Dra. Silvia Alemán tiene a un buen perfil para pelear nuevamente por la Alcaldía capitalina.

Por parte del PRI, es evidente que su mejor carta es el diputado Jorge Salgado Parra, ya que es el aspirante mejor posicionado en las encuestas y con el que recuperaría la presidencia municipal de Chilpancingo.

Jorge Salgado no es un político improvisado ni mucho menos un personaje que haya surgido de la noche a la mañana. Por el contrario, es el aspirante que ha ganado dos elecciones consecutivas en las urnas; la primera como diputado local en 2008 y la última como diputado federal por el distrito 07 en 2012.

Si el tricolor realmente quiere ganar en 2021, necesita postular a candidatos competitivos y dejar a un lado los experimentos políticos.

Tal vez Jorge Salgado no sea el único al interior del PRI que aspira a la Alcaldía, pero en este momento es el que más posibilidades tiene de ganarle en las urnas a un ensoberbecido Morena. Las encuestas así lo indican.

Dentro de las próximas semanas se intensificará aún más la disputa por el poder en Chilpancingo.

ENTRE OTRAS COSAS… La aspirante del PT a la gubernatura de la entidad, Beatriz Mojica Morga, presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Guerrero (Fepade) contra quien resulte responsable por una campaña de desprestigio contra ella en las redes sociales.

Al ser entrevistada por algunos reporteros, la también ex integrante de la corriente perredista de ‘Los Chuchos’ dijo que hay páginas de Facebook dedicadas a denostarla, y solicitó a la Policía Cibernética investigue y sancione a quienes hacen campaña de desprestigio en su contra vía redes sociales.

Lo cierto es que Bety Mojica no debe ir tan lejos para saber quienes la atacan cobardemente desde cuentas falsas. Desde que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, la destapó como una de las propuestas de dicho instituto político para la gubernatura, hubo a quienes les cayó como balde de agua fría la noticia. Y desde entonces no cesa la guerra de lodo en contra de ella.

