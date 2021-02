Chilpancingo: Empresarios se negaron a bajar precios de gasolina y amenazan con incrementar

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro 12 febrero 2021.-Los dueños de 13 de 16 gasolineras ubicadas en Chilpancingo se negaron a bajar los precios de los combustibles argumentando que era ’imposible’ y que además de mantenerse sobre los 22 pesos por litro, es probable que aumente la próxima semana. Solo los dueños de tres estaciones se comprometieron a mantenerla por el rango de los 20 pesos por litro, por lo que transportistas y organizaciones alistan una estrategia para solo consumir en estas.



Integrantes de Grupo Chilpo y de la Coalición de Organizaciones Transportistas del Estado de Guerrero informaron en conferencia de prensa que ayer sostuvieron una reunión en la que participaron 7 empresarios dueños de 13 gasolineras, y el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno estatal, Álvaro Burgos Barrera, en la cual plantearon la disminución del precio de la gasolina y el diésel, pero no llegaron a acuerdos.



Los dueños que se negaron a bajar los precios son: Sergio Hernández, Adolfo Chávez Romero, Jorge Armando Ibáñez Reyes, Octavio Patiño, Oscar Ibáñez y Edgardo Astudillo. En contraste las tres gasolineras que se comprometieron a tener los precios en el rango de 20 pesos son las que se ubican sobre el bulevar Vicente Guerrero, en la salida a la Ciudad de México.



El representante de los transportistas, Oscar Juárez, señaló que como primera medida están analizando dejar de consumir 60 mil litros diarios en las estaciones que se negaron a bajar los precios y cargar con quienes sí se comprometen a mantener los costos, sin embargo, esperarán una reunión el próximo lunes para ver si es posible que bajen aún más los costos quienes sí están dispuestos a negociar.



«Quiero agradecer a tres empresarios gasolineros que se desprendieron de ese bloque, y ellos ofrecen la gasolina a 20.85 pesos, pero todavía podemos negociar más ese precio», dijo.



El presidente de Grupo Chilpo, Adrián Alarcón Ríos, señaló que la propuesta que hicieron en la reunión con los empresarios es que el precio de la gasolina rondara entre los 20 y los 21 pesos, pero ’nos dieron que era imposible, que los 22 pesos que era probable que la próxima semana no solo llegara a los 22, sino que subiría’.



’Este un asunto responsabilidad, sobre todo, de estos 7 empresarios, que son los dueños de las gasolineras de Chilpancingo y otras que tienen en todo el país, que no quieren ganar menos, que su avaricia que su ambición no tiene medida, que han sido insensibles y ante nuestra situación económica que estamos ya viviendo. Son insensibles, son egoístas, arrogantes, soberbios, no están poniéndose en los zapatos de la sociedad ni de los transportistas’, reclamó



En sentido, dijo que una de las peticiones que harán es que la ciudadanía, los sectores de transporte público y de carga, y los de recolección de basura concesionada no carguen gasolina en las estaciones que no están dispuestas a reducir los costos; además, indicó que promoverán un día de paro en la ciudad para que no haya consumo de gasolina.