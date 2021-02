Chilpancingo: partidos, aspirantes y encuestas

A cuatro meses de las elecciones para renovar la gubernatura de la entidad y elegir (o reelegir) a 80 presidentes municipales, 28 diputados locales y nueve diputado federales, es claro que la guerra se centrará principalmente en los municipios con mayor padrón electoral, como son los casos de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Taxco, Tlapa, Chilapa y Ometepec.

En Chilpancingo, por ejemplo, los dirigentes de Morena creen que ya tienen ganada la elección de alcalde, ya que la mayoría de las encuestas publicadas en 2019 y 2020 colocan a dicho instituto político como el favorito para gobernar a los chilpacinguenses en el trienio 2021-2024.

Lo cierto es que esa gran diferencia que tenía Morena sobre el PRI y el PRD, se ha ido acortando en las últimas semanas, sobre todo, cuando se mide el nivel de reconocimiento y confianza de los aspirantes.

El PRD gobierna actualmente la capital del estado a través de Antonio Gaspar Beltrán, quien ha sido señalado de tener un pie dentro del Sol Azteca y otro en Morena, lo que ha generado inconformidad y desconfianza de los dirigentes perredistas. Y con justa razón.

Las encuestas ubican al PRD en el tercer lugar. ¿Por qué? Resulta que Gaspar Beltrán ha realizado una pésima gestión como alcalde de Chilpancingo y se ha echado en contra a la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), a quienes les retiene constantemente sus salarios y el pago de otras prestaciones.

Tan reprobado está Gaspar Beltrán como alcalde que solamente el 18.5 por ciento de los chilpancinguenses votarían para su reelección, de acuerdo al Ranking de Alcaldes mensual presentado por la encuestadora Massive Caller.

La empresa en comento aplicó una encuesta el pasado 28 de enero vía telefónica para evaluar la aprobación de gobierno, índice de inseguridad y probabilidad de voto.

Al respecto, Toño Gaspar se colocó en la posición número 78 de una lista de 104 ediles evaluados del país, en el índice de aprobación en la que obtuvo el 25.7 por ciento de desempeño de su gobierno.

Y a pesar de su pésima gestión, Toño Gaspar se registró nuevamente como precandidato del PRD a la Alcaldía, incumpliendo de esa manera su palabra de no buscar la reelección. Lo peor de todo es que utiliza recursos públicos para promoverse, como ocurrió el 27 de enero, cuando encabezó el arranque del programa gratuito de pipas de agua.

Las 12 pipas que ese día desfilaron en el parque Margarita Maza de Juárez llevaban puestas unas lonas con la leyenda ’Toño Gaspar, Continuemos El Cambio’. Más descarado no podía ser.

Los errores del ’Gobierno de la Gente’ son aprovechados por Morena y benefician también al PRI. Tanto, que dichos partidos son los que lideran las encuestas para la elección del 6 de junio.

Insisto, a la hora de los careos entre los aspirantes de los diferentes partidos, Morena baja considerablemente los puntos que tenía hasta hace unos meses.

Si el PRI quiere recuperar la Alcaldía de Chilpancingo, no tiene más que buscarle. El diputado Jorge Salgado Parra es su mejor gallo. Y no de ahora, sino desde hace un buen tiempo.

Salgado Parra aspira ser alcalde desde el 2012 y ha sabido disciplinarse. Pero en este proceso electoral está decidido en concretar su sueño de gobernar a sus paisanos. Y se ha preparado para ello, ya que no es un improvisado en la política. Sabe en donde tocar puertas para gestionar recursos para Chilpancingo y ha amarrado importantes alianzas con varios actores políticos y sociales.

En 2015 fue uno de los personajes que contribuyeron en el triunfo de Héctor Astudillo Flores como gobernador de la entidad, con quien después colaboró como director general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG).

Gracias a su perfil académico (Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid), Jorge Salgado Parra se ha destacado como un buen legislador y un buen gestor social.

Además, ha demostrado ser competitivo en las urnas. En 2008, cuando apenas tenía 29 años, ganó la elección en el distrito local XV (hoy distrito 02) de Chilpancingo. Y cuatro años después se alzó con el triunfo en el distrito federal 07 (Chilpancingo, Tixtla, Mochitlán, Quechultenango y Coyuca de Benítez).

En 2018, el PRI lo incluyó en su lista de diputados por el principio de representación proporcional. Y como integrante de la LXII Legislatura local ha presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo ante el Pleno, como por ejemplo, el de exigir al gobierno federal la reducción en un 50 por ciento de las tarifas de peaje en la Autopista del Sol, que además de cara, es muy peligrosa para los automovilistas.



Jorge Salgado no solamente es bien visto al interior del PRI, sino también en el PRD y otros institutos políticos, ya que es un político plural y que quiere construir una capital tan digna como su historia, y está convencido que el trabajo en equipo permitirán lograrlo.



’Necesitamos tener una capital de la que todas y todos nos sintamos orgullosos, podamos crecer y vivir mejor. Debemos cambiar la forma de hacer política, pues la gente está cansada de lo mismo y tenemos que ser profesionales’, señaló recientemente en una entrevista que concedió a El Sol de Acapulco.



En 2019 y 2020 Morena aventajaba por más de 20 puntos al PRI y al PRD, pero las cosas han cambiado, ya que en Morena prevalece una fuerte división interna generada por la designación de Félix Salgado Macedonio como el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero (candidato de Morena a la gubernatura) y por el desgaste y nulos resultados del gobierno federal en la entidad.

La empresa Grupo Dares levantó una encuesta el pasado 17 de enero en Chilpancingo, y en dicha medición Morena obtiene el 26.52 por ciento, frente al 21 por ciento de la coalición PRI-PRD, y al 7 por ciento del PAN.

En el careo de aspirantes, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, de Morena, aventaja por apenas cuatro puntos, con 33 por ciento, sobre el 29 por ciento que obtiene Jorge Salgado Parra, si éste fuera el candidato del PRI-PRD.

Las encuestas no mienten. Ahí están.

Morena ya llegó a su tope de crecimiento. Y los cuatro puntos de ventaja que obtiene Norma Otilia son remontables. Al tiempo.

