CHIMALHUACÁN AVANZA EN LA LUCHA CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS

'De vital importancia acatar las medidas higiénicas para avanzar a color naranja, del semáforo de riesgo epidemiológico', Telésforo García Carreón.







· Pese al abandono de los gobiernos federal y estatal, el ayuntamiento local de extracto antorchista ha desarrollado múltiples acciones sanitarias.



Datos vertidos hasta el lunes 13 de julio del presente año en el monitoreo de casos de COVID-19, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que este municipio presenta la recuperación de 919 pacientes que resultaron positivos a la enfermedad, durante el tiempo desde que se detectó al primer caso, ’lo que representa un paulatino pero significativo avance en la lucha contra esta pandemia’, afirmó el diputado local y dirigente del antorchismo en la demarcación, Telésforo García Carreón.



’El estudio por municipios, elaborado por la máxima casa de estudios, precisa que de 1,515 casos acumulados, desafortunadamente 265 personas fallecieron; por lo que de 1,250 casos hay afortunadamente 919 pacientes se han recuperado de esta rara enfermedad y 331 se encuentran en tratamiento de recuperación, lo que significa un 73.5% y 26.5% respectivamente.



A manera de continuar con dicho avance, el legislador exhortó a los pobladores a no descuidar las medidas sanitarias, puesto que el territorio municipal y el Estado de México continúan en semáforo rojo de riesgo epidemiológico. En este contexto, llamó a priorizar los cuidados durante la reactivación económica, establecida por la administración estatal.



’Unidos, organizados e informados podremos salir adelante y avanzar a semáforo naranja en la denominada ‘Nueva Normalidad’, por ello es que pido a los chimalhuacanos que no descuiden las acciones preventivas, al contrario, debemos reforzar las medidas de sanidad y seguir cuidándonos a nosotros y a nuestras familias, especialmente tras la reactivación de actividades económicas y el aumento de la movilidad, ya que esto puede desencadenar un incremento de contagios si no acatamos las recomendaciones higiénicas’.



García Carreón recordó el nulo apoyo de parte del gobierno federal y estatal para contrarrestar las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, destacó las acciones emprendidas por el ayuntamiento local de extracto antorchista, focalizadas en la seguridad de los chimalhuacanos.



’Pese al abandono del estado y la federación, el gobierno local ha desarrollado diversas acciones de sanitización en vialidades, transporte público, sitios de afluencia como mercados, y entrega de kits de limpieza a familias vulnerables, por mencionar algunas gestiones; además ha garantizado servicios esenciales para sobrellevar la contingencia, como el agua potable; gracias a estos hechos y al esfuerzo de la población, es como vamos avanzando poco a poco, pero no debemos olvidar que la pandemia está vigente y el COVID-19 continúa representando un riesgo latente’.