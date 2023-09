Chimalhuacán conmemoró el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes

El Gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, conmemoró el 176 aniversario de la Gesta Heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec, cadetes que murieron en la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense en México.



Los cadetes mexicanos del Colegio Militar demostraron una increíble valentía y resistencia como parte de la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848 por el territorio nacional. Cuando las tropas enemigas avanzaron, los jóvenes cadetes mexicanos prefirieron la muerte antes que entregarse y entregar nuestros símbolos patrios al invasor, rememoró la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez.



Durante la ceremonia cívica realizada en la Plaza Zaragoza, la Alcaldesa Flores Jiménez destacó que ’la valentía no conoce edades, los niños héroes tenían entre 14 y 19 años y aun así defendieron con gran determinación su patria, por ello los invito a no olvidar sus nombres: Juan de la Barrera, originario de la Ciudad de México; Juan Escutia, originario de Nayarit; Francisco Márquez, nacido en Jalisco; Agustín Melgar, oriundo de Chihuahua; Fernando Montes de Oca, originario de Azcapotzalco; y Vicente Suárez, nacido en Puebla.



Y exhortó a alentar a los jóvenes a aprovechar su potencial y a defender sus creencias, ’démosles el empujón que necesitan para aprovechar su potencial y démosles las herramientas para que puedan moldear el curso de la historia de México’.



El heroísmo no se define únicamente en el campo de batalla, se puede encontrar en actos de bondad, compasión y servicio a los demás. Así que, amigas y amigos chimalhuaquenses, no desaprovechemos las oportunidades para marcar la diferencia, no dejemos que la edad ni las circunstancias nos limiten, dijo Xóchitl Flores Jiménez.



Al reflexionar sobre el legado de los Niños Héroes, la Presidenta de Chimalhuacán expresó que hay una conexión entre su altruismo y los ideales de esta era transformadora en la historia de nuestra nación, pues la cuarta transformación también busca eliminar la injusticia, la desigualdad, así como la corrupción y marcar el comienzo de una nueva era de progreso social y económico.



Y llamó a honrar la memoria de los cadetes del Colegio Militar luchando por una sociedad más justa y libre donde se celebre el coraje de la juventud y se desate su potencial. ’Dejemos que su valentía sirva como un faro de esperanza e inspiración mientras nos esforzamos por crear un México más justo, equitativo y próspero para las futuras generaciones’, finalizó.



A la ceremonia conmemorativa del 176 aniversario de la Gesta Heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec también asistieron miembros del H. Cabildo y el director de la Policía Municipal, así como directores y titulares de área, servidores públicos y población en general.



El acto cívico inició con honores a la bandera, entonación del Himno Nacional Mexicano, para continuar con el pase de lista de honor de los Niños Héroes por la Presidenta de Chimalhuacán, toque de silencio a cargo de la banda de guerra de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y una guardia en honor a los cadetes del Colegio Militar, para culminar con la entonación del Himno del Estado de México.