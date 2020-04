Chimalhuacán demanda al estado y la federación recursos para atender la pandemia por COVID-19

El munícipe solicitó al estado y la federación la entrega de canastas básicas para dichas familias, cuya economía se ha visto afectada en esta contingencia, ’el 64 por ciento de nuestra población trabaja en la Ciudad de México, donde el desempleo ha crecido en las últimas semanas; asimismo, contamos con más de 45 mil comerciantes y 5 mil trabajadores del transporte público, quienes salen diariamente para llevar alimento a sus hogares’.







Agregó que, a estas demandas, se suma la entrega de medicamentos y artículos de limpieza para mantener en buen estado las viviendas. ’Si ellos mismos quieren entregarlos a través de la Guardia Nacional, bajo el argumento de que no existan intermediarios, no nos opondremos; lo importante es que el apoyo llegue a todas las casas. De esta manera podrán quedarse en sus domicilios, acatando los lineamientos emitidos por autoridades de salud ante la inminente declaratoria de la Fase 3’.







El mandatario expresó que, pese al recorte presupuestal del 70 por ciento por parte de la federación y la disminución de participaciones por parte del estado, el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo asignando recursos para dotar de insumos y materiales a los hospitales generales 90 Camas y San Agustín, por lo que exhortó a ambos niveles de gobierno a cumplir con lo que les corresponde.







’Si es necesario, que se cancelen obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el nuevo aeropuerto, pero que se asignen esos recursos para atender las principales necesidades de la población, porque no hay nada más importante que la salud de los mexicanos’.







Finalmente, el mandatario invitó a la población a cerrar filas y continuar luchando de la mano con el gobierno local, ’tal y como lo hemos hecho desde hace 20 años, exigiendo lo que por derecho les corresponde, vamos a luchar por el bienestar de los chimalhuacanos’.