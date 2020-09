Chimalhuacán inicia campaña Mes del Testamento

CHIMALHUACAN,MÉX.-El gobierno de Chimalhuacán, en coordinación con la Notaría 23 del Estado de México, puso en marcha el programa Septiembre, Mes del Testamento, con la finalidad de brindar certeza jurídica al patrimonio de familias de los 98 barrios y colonias de la demarcación.



’El objetivo consiste en garantizar y proteger los bienes conseguidos a lo largo de los años a través de un instrumento legal que permita a los propietarios manifestar su voluntad. Este trámite podrá realizarse a un costo de 950 pesos para grupos vulnerables, un 5 por ciento menos que en el año 2019, como apoyo para los chimalhuacanos’, señaló el presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez.



El alcalde detalló que el módulo de atención permanecerá durante el presente mes en el lobby del Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl, con un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.



’Para ingresar, es necesario seguir los protocolos de desinfección, uso de cubrebocas y respetar el distanciamiento social, todo ello para inhibir el riesgo de contagio de COVID-19’, explicaron autoridades locales.



Los requisitos son: dos copias de la credencial de elector, Clave Única del Registro de Población (CURP) y una copia del acta de nacimiento; además, las personas mayores de 60 años, deberán incluir una constancia médica.



En caso de que el testador no sepa leer, escribir o tenga dificultades para ver o escuchar, debe presentarse acompañado de dos testigos que no sean sus familiares. Durante la firma del documento deben liquidar la cuota del trámite y se les indicará la fecha, horario y sede para obtener su testamento.



Cabe destacar que el gobierno de Chimalhuacán mantiene a disposición de la ciudadanía los números telefónicos del DIF local, 5853-7474; de la Dirección de Salud Municipal (DISAM), 1551-6395, y su servicio de ambulancias, 5044-6683, que opera las 24 horas del día, a fin de que la población solicite asistencia médica integral y la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 a personas que lo requieran.



Se pretende beneficiar en una primera etapa a más de 600 familias



El gobierno de Chimalhuacán, en coordinación con la Notaría 23 del Estado de México, puso en marcha el programa Septiembre, Mes del Testamento, con la finalidad de brindar certeza jurídica al patrimonio de familias de los 98 barrios y colonias de la demarcación.



’El objetivo consiste en garantizar y proteger los bienes conseguidos a lo largo de los años a través de un instrumento legal que permita a los propietarios manifestar su voluntad. Este trámite podrá realizarse a un costo de 950 pesos para grupos vulnerables, un 5 por ciento menos que en el año 2019, como apoyo para los chimalhuacanos’, señaló el presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez.



El alcalde detalló que el módulo de atención permanecerá durante el presente mes en el lobby del Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl, con un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes



’Para ingresar, es necesario seguir los protocolos de desinfección, uso de cubrebocas y respetar el distanciamiento social, todo ello para inhibir el riesgo de contagio de COVID-19’, explicaron autoridades locales.



Los requisitos son: dos copias de la credencial de elector, Clave Única del Registro de Población (CURP) y una copia del acta de nacimiento; además, las personas mayores de 60 años, deberán incluir una constancia médica.



En caso de que el testador no sepa leer, escribir o tenga dificultades para ver o escuchar, debe presentarse acompañado de dos testigos que no sean sus familiares. Durante la firma del documento deben liquidar la cuota del trámite y se les indicará la fecha, horario y sede para obtener su testamento.



Cabe destacar que el gobierno de Chimalhuacán mantiene a disposición de la ciudadanía los números telefónicos del DIF local, 5853-7474; de la Dirección de Salud Municipal (DISAM), 1551-6395, y su servicio de ambulancias, 5044-6683, que opera las 24 horas del día, a fin de que la población solicite asistencia médica integral y la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 a personas que lo requieran.