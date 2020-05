Chimalhuacán suspende actividades en tianguis

De acuerdo con autoridades federales de salud, nos encontramos en el punto máximo de la pandemia. Sabemos que se trata de una medida extrema y provisional, sin embargo, es necesario ejecutar mecanismos para inhibir concentraciones masivas y proteger la vida de los chimalhuacanos’, indicó el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.







Señaló que, pese a que en las últimas semanas se habían instalado únicamente los puestos que venden artículos de primera necesidad, se registraban aglomeraciones que ponían en riesgo la salud de comerciantes y compradores.







’La particularidad que tienen los tianguis es que concentran a mucha gente en un espacio reducido, para vender y comprar. Reconocemos la labor de líderes y comerciantes, quienes han colaborado en la reducción de la movilidad. Asimismo, garantizaremos el abasto alimentario para los tianguistas que no vendan, con una despensa semanal’







Subrayó que el Ayuntamiento ha implementado diversas acciones preventivas como el cierre temporal de espacios recreativos y deportivos, así como medidas de sanidad en más de 60 mercados de la demarcación, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas y el acceso a una persona para la compra de productos.







’Lamento que no tengamos el apoyo de los gobiernos estatal y federal. Enfrentamos solos esta pandemia, no obstante contamos con el respaldo de los chimalhuacanos para que tengamos el menor número de contagios y defunciones por COVID-19’, agregó.







El gobierno municipal mantiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico de la Dirección de Salud (DISAM), 1551-6395, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, 5853-7474, para brindar información y asistencia médica en caso de ser necesario.