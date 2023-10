Chimalhuacán y Edomex continúan con jornada de esterilización canina y felina

Como parte del ’Mes de la Esterilización Quirúrgica Canina y Felina Gratuita’ a nivel nacional, los Gobiernos Municipal de Chimalhuacán y Estatal realizaron hoy una jornada de este tipo en Corte San Pablo, que benefició a 200 tenedores de mascotas de éste y otros municipios vecinos.



En representación del H. Ayuntamiento y la Presidencia Municipal de Chimalhuacán y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), organizaron esta jornada de esterilización canina la titular del Departamento de Control de Zoonosis y el Bienestar Animal de la Dirección de Salud municipal, Beatriz Valencia Carreño, y el Coordinador Normativo del Departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, el Médico Veterinario Zootecnista José Serafín Romero.



Valencia Carreño reconoció y valoró nuevamente la creciente concientización y participación de los tenedores de mascotas para hacerse responsables de su cuidado –que incluye su vacunación y esterilización–, pero reiteró la necesidad de que colaboren también quienes todavía no lo han hecho, pues es evidente el alto número de perros y gatos abandonados en calles y avenidas de Chimalhuacán.



Se trata de mascotas domésticas que son irresponsablemente echadas a la vía pública por diversas razones y no necesariamente de animales que nacieron en la calle, lo cual se nota claramente por el comportamiento de estos animalitos, explicó.



La irresponsabilidad de quienes los adquirieron o compraron desde muy pequeños y luego los abandonaron ya de grandes, se refleja ahora en una problemática que genera daños a la salud, agresiones, atropellamientos, maltratos y sufrimiento a los propios gatos y perros, pero también problemas sanitarios, accidentes viales y agresiones, entre otros perjuicios, al resto de la ciudadanía.



Valencia Carreño agradeció el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria Texcoco del ISEM –que abarca éste y otros municipios–, así como de los voluntarios y sus asociaciones, para darle un trato humanitario a estos animales y así contener la problemática que genera su abandono en vía pública, pues los ayuntamientos no podrían solos ante la magnitud del problema.



También invitó a los poseedores de mascotas llevarlos a vacunar contra la rabia al centro ubicado en calle Lázaro Cárdenas S/N, en la colonia Acuitlapilco Primera Sección (teléfono 5592741255 o 56) o al Centro de Salud más cercano, para lo cual los animales deberán estar sanos y tener al menos cuatro meses de edad.







Serafín Romero y María Luisa Montecillo García, quienes también encabezaron esta Jornada de Esterilización en Corte San Pablo, igualmente invitaron a los interesados a estar pendientes de las fechas y lugares donde se realizarán las próximas jornadas a fin de registrarse y recibir el servicio correspondiente gratuitamente.