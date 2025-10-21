Chimalhuacán combate deserción escolar con entrega de programa ’transformando la educación’

Con el objetivo de brindar respaldo a las familias para la compra de útiles escolares, reducir la deserción por falta de recursos y disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a una educación de calidad, el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta Xóchitl Flores Jiménez, inició la entrega del programa ’Transformando la Educación 2025’.



El arranque tuvo lugar en la Escuela Primaria Carmen Serdán, ubicada en la colonia Jardines de Acuitlapilco, donde 512 alumnas y alumnos fueron beneficiados. Las entregas se realizarán del 20 al 29 de octubre en los planteles educativos de preescolar y primaria del municipio.



El programa municipal busca asegurar que todos los estudiantes de nivel preescolar, primaria y de Centros de Atención Múltiple (CAM) cuenten con los recursos necesarios para el regreso a clases.



En total, 92 mil 814 alumnas y alumnos recibirán apoyo:



* 18 mil 147 de nivel preescolar, con $500 pesos c/u.

* 74 mil 488 de nivel primaria, con $600 pesos c/u.

* 179 de Centros de Atención Múltiple, con $600 pesos c/u.



Durante el evento, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que este programa, que se entrega por cuarto año consecutivo, llega directamente a madres y padres de familia. E informó que este año se incrementaron los montos, pasando de 400 a 500 pesos en preescolar y de 500 a 600 pesos en primaria y CAM, mientras que el nivel secundaria ya recibe la Beca Rita Cetina del gobierno federal.



Además, anunció que en la Escuela Carmen Serdán se iniciará la rehabilitación de los módulos sanitarios en beneficio del alumnado.



La directora de Educación, Aíra Stephany Negrete Cortés, señaló que este apoyo representa más que recursos materiales, pues refleja la confianza en el potencial de cada estudiante y en el esfuerzo de las familias. También, reconoció el trabajo conjunto de docentes, madres, padres y comunidad educativa, al destacar que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un mejor futuro.



Por su parte, el director de la Escuela Primaria Carmen Serdán, Alfonso Blanco Dávalos, subrayó que en su institución se fomenta que los alumnos sueñen en grande, establezcan metas y confíen en su potencial, recordando que el esfuerzo de hoy será el éxito de mañana.



Con estas acciones, el Gobierno de Transformación reafirma su compromiso con la educación, garantizando que las y los estudiantes de Chimalhuacán continúen el ciclo escolar con la adquisición de herramientas necesarias para su desarrollo académico y bienestar integral.