Chimalhuacán combate la extorsión con estrategia nacional



El municipio de Chimalhuacán se mantiene firme en la lucha contra el delito de extorsión, en coordinación con la Estrategia Nacional impulsada por el gobierno de México y las autoridades estatales. La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, ha reafirmado el compromiso de su gobierno en el combate a este crimen.



Recientemente, los esfuerzos coordinados de la policía municipal y la Secretaría de Seguridad del Estado de México dieron como resultado la detención de dos personas en el barrio Mineros. La captura de Guillermo "N", de 36 años, y Joselin "N", de 33, se logró después de que un ciudadano los denunciara por haberlo amenazado y exigido dinero directamente en su domicilio.



Ambos fueron reconocidos por la víctima y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



En otro suceso, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la policía municipal actuaron de inmediato tras recibir un reporte de extorsión en el barrio Fundidores. El pasado 4 de agosto, los agentes detuvieron en flagrancia a Manuel ’N’, de 43 años, quien había ingresado a una vivienda para exigir dinero a sus habitantes. El sujeto fue señalado por más de 40 personas como responsable de delitos similares.



Las autoridades de Chimalhuacán invitan a la población a no caer en las diversas modalidades de extorsión y a denunciar de manera anónima al 089.



Este número garantiza la confidencialidad de las víctimas y permite a las corporaciones dar seguimiento a los casos. La participación ciudadana, junto con los operativos y las campañas de difusión, son fundamentales para fortalecer las investigaciones y erradicar este delito en el municipio.