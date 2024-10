Chimalhuacán promueve la salud comunitaria con jornada de salud y esterilización

El Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Salud y en colaboración con las Jurisdicciones sanitarias del Estado de México, realizó una Feria de la Salud y una Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina en la nueva Policlínica de Ejidos de Santa María, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y promover el bienestar animal, mediante la prestación de servicios de salud.



La Feria de la Salud y la Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina fue inaugurada por la Secretaria del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Patricia Jiménez Hernández, en representación de la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez, y agradeció a todos los presentes por su participación activa en el evento.



En la Feria de la Salud, los habitantes del municipio accedieron a una variedad de servicios médicos gratuitos, como consultas generales, dentales, psicológicas y podológicas; lavado de oído, vacunación para bebés y adultos (BCG, Neumococo, Hepatitis B y Triple Viral) y planificación familiar.



Mientras, la Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina contó con la entrega de 1000 fichas de zoonosis para la atención de mascotas, con el fin de reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle y mejorar la salud de aquellos que ya cuentan con un hogar.



La atención médica de zoonosis estuvo a cargo de un equipo conformado por 50 médicos: 36 provenientes de diversas Jurisdicciones Sanitarias del Estado de México, 4 de la Dirección de Salud Municipal y 10 de Nezahualcóyotl y diversas fundaciones. Como parte de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, todos los perros esterilizados recibieron la vacuna contra la rabia.



Al respecto, el Directo de Salud Municipal, Hugo Sergio González Rosales, informó que en 2023 se realizaron 12 mil 494 esterilizaciones, mientras que en lo que va de 2024 ya se han realizado 9 mil 285. Y recalcó que estas acciones no solo impactan en la vida de los animales, sino también en la salud pública.



Enfatizó que la Dirección a su cargo trabaja activamente para prevenir la violencia contra los seres sintientes y precisó que, a través del Departamento de Prevención del Delito, se cuentan con dos Unidades Policiales de Prevención y Atención al Maltrato Animal (UPAMA), las cuales refuerzan el compromiso del municipio en esta causa.



Al destacar las acciones realizadas por el Departamento de Zoonosis y Bienestar Animal en lo que va de la administración, logrando una amplia cobertura en el municipio, señaló que estas iniciativas no solo buscan proteger a los animales, sino también promover un entorno más seguro y saludable para todos los habitantes.



González Rosales reiteró la importancia de seguir impulsando estas jornadas, que no solo benefician a los animales, sino que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio.



Al cierre de la Feria de la Salud y la Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina, se entregaron reconocimientos a las autoridades e instituciones participantes.