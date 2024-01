Cientos de chimalhuaquenses, principalmente adultos mayores, acudieron hoy a las oficinas recaudadoras del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán para cumplir con su pago anual del impuesto predial y del servicio de agua, en un acto que consideraron como de máxima responsabilidad y requisito para hacer realidad los bienes y servicios a los que tienen derecho.



El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a su vez, corresponderá al deber cumplido con la rifa de un automóvil Kwid Intens último modelo entre quienes paguen el impuesto predial y el servicio de agua entre enero y marzo próximo, pero sobre todo con honradez y la máxima eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad en el uso de estos recursos.



El señor Francisco López, de la colonia Lomas de Totolco, y las señoras María Rosa Dávila, de la colonia Acuitlapilco, y Griselda Castillo, del Barrio San Andrés, fueron los primeros en acudir desde muy temprano a la Oficina Receptora Número 1, ubicada en Palacio Municipal, para finiquitar estas obligaciones.



Francisco López, de Totolco, lo expresó así: "Siempre lo he tenido por lema: quitarme de drogas -o deudas- lo más que se pueda. Así contribuimos a que el Municipio pueda dar servicios. Para eso son los pagos y lo debemos hacer lo más que se pueda, hacer el máximo esfuerzo, porque luego en estas fechas es difícil’.



La señora María Rosa Dávila, expresó que por una cultura de responsabilidad, acude desde hace 30 años -desde que vive en Chimalhuacán- a cumplir con este pendiente y lo mismo hizo hoy desde muy temprano, a pesar del intenso frío.



Agregó: ’Yo no tengo recursos, pero hay que hacerle la lucha. Así como me compro unos zapatos, una prenda, es lo mismo: es ser responsables, solamente’.



Griselda Castillo, con 27 años en la demarcación, informó que cada 2 de enero acude a estas oficinas a pagar sus impuestos y servicios para, con mayor razón, exigir los servicios a los que tiene derecho.



Por segundo año consecutivo, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán rifará un automóvil último modelo entre los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial y los Derechos de Agua Potable y Drenaje 2024 entre enero y marzo, todos los cuales además tendrán descuento de 8% si lo hacen en una sola exhibición en enero, de 6% en febrero y de 4% en marzo.



Con respecto a los pagos de Derechos de Agua Potable y Drenaje, los contribuyentes que hayan cubierto sus obligaciones fiscales de años anteriores dentro de los plazos establecidos gozarán de un estímulo adicional que consiste en una bonificación del 4% en enero y del 2% en febrero.



Además, por lo que respecta al año que inicia, habrá descuento de 8% por pago anual anticipado si se hace en enero más un descuento adicional de 4% por ser contribuyente cumplido; de 6% y 2%, respectivamente, si hace en febrero, o sólo de 4% por pago anual anticipado si se hace en marzo.



Además, quienes se encuentren en algún supuesto de vulnerabilidad -incluye viudez, madres y padres solteros, personas de la tercera edad, discapacitados y personas de escasos recursos- tendrán descuento del 38% en el pago de Derechos de Agua Potable y Drenaje.



El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán agradece la creciente aportación y colaboración corresponsable de la ciudadanía a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y refrenda el compromiso de que sus recursos aportados a éste y otros niveles de gobierno, y que llegan a integrar el presupuesto municipal, serán utilizados con apego a los principios de eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia y legalidad en la prestación de bienes y servicios públicos.



Para comodidad de los chimalhuaquenses, las 5 receptorías donde pueden pagar su impuesto predial son, además de la Número 1 en el Palacio Municipal, la 2 en San Lorenzo, ubicada en Avenida Central 2, Barrio 17 de Marzo; la 3, domiciliada en calle Papalotl, Lote 4, en Barrio Vidrieros; la 4, en las calles Apatzcalli y Otatli, Barrio Hojalateros, y la Número 5 en Avenida San Agustín 37, Ejidos de San Agustín.