Chimalhuacán se suma a la estrategia CERA para erradicar el maltrato animal

Con la finalidad de erradicar el maltrato animal y contribuir a la generación de una vida digna para los seres sintientes, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, acompañada de sus símiles de 10 municipios, de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la secretaria de Medio Ambiente del Estado, Alelí Rubio, firmó el convenio de colaboración de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta).



Esta estrategia busca transformar la calidad de vida de animales en situación de calle en el Estado de México, por ello es fundamental el esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipal, así como el de la sociedad en general para fomentar una tutela y una cultura del respeto hacia los seres sintientes, expresó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Con la firma del convenio, la alcaldesa de Chimalhuacán reafirmó el compromiso de su gobierno con el bienestar animal. Muestra de ello es que, mediante el Departamento de Control de Zoonosis y Bienestar Animal de la Dirección de Salud municipal, en lo que va del año han realizado más de 10 mil esterilizaciones caninas y felinas, lo que posiciona a Chimalhuacán en el primer lugar de los municipios del estado con más intervenciones.



La participación conjunta de la población y los gobiernos es fundamental para promover el bienestar animal, salvaguardar su integridad y mitigar la proliferación y sufrimiento de animales de compañía en las calles de los municipios, del estado y del país.