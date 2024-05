Chimalhuacán ya decidió por la continuidad: Xóchitl Flores en cierre de campaña

Ante miles y miles de ciudadanos que asistieron a su cierre de campaña, la candidata a la presidencia municipal de Chimalhuacán por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Flores Jiménez afirmó: ’El pueblo ya decidió por la continuidad.



Es tiempo de reafirmar la transformación y los valores y principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo’.



Entre porras como ’Que sube, que baja, Xóchitl si trabaja’, la candidata presentó su propuesta de gobierno enfocada en diez temas centrales, destacando en materia económica la creación de un parque industrial Centro de Innovación y Transformación del Oriente en Chimalhuacán para generar 16 mil empleos director y 4 mil indirectos.





En una Plaza Zaragoza y calles aledañas abarrotadas, Xóchitl Flores dijo que su propuesta se centra en un municipio seguro, en el que se contempla implementar más C4 y ampliar la cobertura de la alarma sísmica en el municipio para fortalecer la seguridad ciudadana; en materia de agua plantea impulsar un uso eficiente del agua, elaborar un Plan Hídrico para enfrentar la crisis del agua y pasar de un modelo exclusivamente de extracción a otro más sustentable, así como dar mantenimiento a los 32 pozos de agua.



Dijo que se fortalecerá la educación con la continuidad del programa Regreso a clases, Transformando la Educación con Igualdad, que actualmente beneficia a más de 130 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del municipio.



También indicó que otras propuestas son la generación de espacios públicos y zonas verdes de calidad con la transformación de las principales vías de comunicación en avenidas verdes y la recuperación de parques y zonas recreativas; promover las expresiones artísticas en cada barrio y colonia e impulsar las casas de cultura en el municipio; y una gestión territorial ordenada y sustentable encauzada a la regularización de los asentamientos humanos; y un municipio saludable y con prevención con más infraestructura hospitalaria.



Xóchitl Flores comentó que, en sus recorridos de campaña, se visitaron los 3 distritos electorales y agradeció a promotores, activistas y coordinadores territoriales que llegaron a todos los lugares a promover el voto por el segundo piso de la cuarta transformación, sin ellos no hubiera sido posible. A los mercados, transportistas y magisterio que apoyaron, también mi agradecimiento para ellos, dijo y reconoció a quienes ’con una sonrisa nos recibían en su comunidad, porque amor con amor se paga’.



Destacó que las mujeres respaldan las acciones emprendidas para erradicar la violencia de género en el municipio y juntas seguiremos trabajando en el respeto a los derechos de las mujeres. Igualmente, mencionó que se creará una área de bienestar animal y se retirarán a todos los animales utilizados en las carretas recolectoras de basura.



En el acto de cierre de campaña acompañaron a Xóchitl Flores los candidatos a diputados locales por los Distrito 3, 5 y 31, Vladimir Hernández Villegas, Samuel Ríos Moreno y Selina Trujillo Arizmendi, respectivamente; el candidato a diputado federal por el distrito federal 39, José Luis Montalvo Luna, así como la Planilla de Síndico y Regidores de la Coalición Sigamos Haciendo Historia. Y como invitado especial, el candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyolt por la misma coalición, Adolfo Cerqueda Rebollo.



El evento inició con la presentación de las Comparsas jaguares y Cardenales, para concluir al grito unánime de los asistentes de "Transformación, transformación’.