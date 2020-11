China afirma que el coronavirus se originó en el extranjero y no en Wuhan

Mientras el mundo vive un rebrote de infecciones de covid-19, China está difundiendo, a través de medios estatales, que el SARS-CoV-2 ya existía en el extranjero; sin embargo, ellos fueron los primeros en detectarlo a finales de 2019 en Wuhan, donde fue rastreado hasta un mercado de mariscos. Medios estatales chinos han citado la presencia del coronavirus en empaques de comida congelada importada, así como investigaciones científicas que afirman que el coronavirus estaba circulando en Europa antes de lo pensado, al igual que evidencia de que su origen podría no estar en China. "#COVID19 no comenzó en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, sino que podría haber llegado a través de importaciones de comida congelada y empacada: expertos", dijo el miércoles el Diario del Pueblo, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista, en una publicación en Facebook.



A diferencia de otros países, China cita los empaques de comida congelada como un riesgo de propagación del covid-19. El país ha redoblado las inspecciones y ha realizado una serie de anuncios sobre que el virus se encontró en paquetes de comida congelada, lo que ha causado el rechazo de bienes y quejas de exportadores, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que ni la comida ni los empaques son una ruta conocida de transmisión. El Global Times, un tabloide nacionalista publicado por el Diario del Pueblo, también ha promovido la teoría de que el covid-19 se originó fuera de China. "¿Cuándo y dónde comenzó a circular el virus? Rastrear al virus no puede responder a todas las preguntas, pero es muy probable que el virus haya coexistido en varios lugares antes de ser detectado en Wuhan", dijo el martes el ex epidemiólogo jefe del Centro para el Control de Enfermedades de China Zeng Guang en el Global Times. El hecho de que se detectara por primera vez en Wuhan es una prueba de la solidez del sistema de prevención de enfermedades infecciosas de China, que se desarrolló en respuesta al brote de SARS en 2002-2003, dijo Zeng la semana pasada. Zeng y los medios estatales chinos han citado un artículo publicado por el Instituto Nacional del Cáncer de Italia que dice que se han encontrado anticuerpos covid-19 en muestras de pacientes con cáncer tomadas allí en octubre del año pasado. Otro artículo publicado a principios de este año afirmó haber encontrado rastros de SARS-CoV-2 en el sistema de alcantarillado de Barcelona en muestras tomadas en marzo de 2019. Ambos estudios han generado críticas en Occidente.



"Afirmaciones importantes respaldadas por evidencia endeble se informan ampliamente sin el escrutinio necesario y la consideración de un cuerpo más amplio de evidencia disponible", dijo en Twitter Francois Balloux, genetista del University College London, agregando que incluso si el virus estuvo presente en Italia en septiembre, no significa necesariamente que se haya originado allí. "Una fuerte línea de evidencia es que el virus más cercano que conocemos al SARS-CoV-2 está circulando en murciélagos en China. Moviendo la línea de tiempo, aún se puede tener el mismo origen en el este de Asia, y muy probablemente en China, que luego se extendería a otras partes del mundo ", dijo a Reuters.