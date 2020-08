China aplicó vacuna contra Covid a sus profesionales de alto riesgo

www.guerrerohabla.com



China. 27 Agoto, 2020.-La Comisión Nacional de Salud de China confirmó que han lanzado una vacuna contra Covid-19, desarrollada por laboratorio Sinopharm en su país, para uso exclusivo de emergencia en personas que se desempeñan dentro de profesiones consideradas de ’alto riesgo’, frente a esta pandemia, tales como personal médico, gente que trabaja en las aduanas y las fronteras, entre otros.



En una entrevista con la emisora de medios estatales chinos, Zheng Zhongwei, director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud, sostuvo que la vacuna fue aprobada para su uso el 22 de julio.



En su participación en el programa CCTV-2 ’Diálogo’, manifestó que las personas que estaban en alto riesgo de exposición al virus, eran elegibles para recibir la vacuna. ’Hay disposiciones claras en el artículo 20 de la ley de vacunas de nuestro país. Cuando ocurre un incidente importante de salud pública, la Comisión Nacional de Salud presenta una solicitud para el uso de vacunas de emergencia, y la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos organiza expertos para evaluar y acordar con el NHC el uso de emergencia de vacunas dentro de una cierta escala y dentro de un cierto tiempo limitado’.



El también líder del equipo de investigación y desarrollo de vacunas del Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado, agregó que ’la próxima fase de distribución de la vacuna podría usarse para prevenir brotes de virus en otoño e invierno en un intento de establecer una barrera de inmunidad. Una vez que construimos una barrera inmune para el personal médico, luego vendrá el personal involucrado en la operación básica de la ciudad, como los del mercado de agricultores, el transporte y alguna industria de servicios. Entonces toda la operación de la ciudad tiene una garantía estable’.



La vacuna de emergencia utilizada en civiles con profesiones de ’alto riesgo’ fue desarrollada por China National Biotec Group Company (CNBG) de Sinopharm. Y ya se han realizado ensayos clínicos de fase III de esta vacuna en los Emiratos Árabes Unidos, Perú, Marruecos y Argentina.



La vacuna de Sinovac es eficaz contra cualquier cepa



Por otra parte, la vacuna desarrollada por laboratorio Sinovac, también en China, afirman que es eficaz contra cualquier cepa de Coronavirus, entre ellos el 19, generador de la actual pandemia global.



Sinovac es una de las tres empresas chinas que lideran la carrera en el país asiático por conseguir una vacuna efectiva contra el Covid-19 y en una entrevista publicada esta semana, por la televisión estatal CGTN, el consejero delegado del laboratorio, Yin Weidong, afirmó que su vacuna ha dado resultados positivos contra más de 20 cepas diferentes del coronavirus SARS-CoV-2, provenientes tanto de China como de EE. UU., Europa o países de Oriente Medio.



’Descubrimos que todos fueron neutralizados. Somos muy optimistas tras ver que el tipo de suero del virus de la Covid-19 no ha cambiado. Nuestra vacuna puede neutralizar todas las cepas del virus a nivel global, y predecimos que tendrá un efecto protector en el mundo’, declaró.



La vacuna Sinovac contra el Covid-19 entró en la fase tres de pruebas clínicas el pasado 21 de julio, tras no hallar efectos adversos en los más de mil voluntarios que participaron de las dos primeras fases. Después de dos dosis, casi un 98% de los voluntarios desarrolló anticuerpos.



El consejero delegado de la firma china pronosticó que el efecto inmune de su vacuna podría durar más de dos años, aunque todavía no tienen pruebas que lo demuestre.



Sinovac, que asegura estar listo para producir la vacuna en masa, pues han construido una nueva planta de 20,000 metros cuadrados en tres meses.