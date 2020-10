China, la envidia de todo el planeta

Único país que crecerá en la pandemia

La economía de China continuó recuperándose rápidamente de la pandemia en el tercer trimestre, expandiéndose un 4.9% interanual, lo que se suma a las señales positivas en todo el mundo de que numerosas economías están volviendo a crecer rápidamente.



La expansión del PIB no cumplió con las expectativas, pero aún estaba muy por delante del aumento del 3.2% en el segundo trimestre, ya que el impulso de la producción industrial del país ayudó a impulsar la economía en general.



Su producción industrial aumentó 6.9% en septiembre.



Esto nos lleva a reflexionar qué fue lo que hicieron bien los asiáticos.



Lo primero fue apoyar a su sector productivo y usar la política fiscal como instrumento para evitar el desplome del sector productivo. No se trata de dejar de cobrar impuestos, sino de otorgar treguas, sin intereses, a los causantes; incluso a empresarios que creen empleos, disminución de impuestos.



Al mismo tiempo, otorgar créditos a empresas para evitar sus cierres. A los empleados, que no están sujetos a contrato, que viven en la economía subterránea, se les dan apoyos directos para que no desesperen o, incluso, mueran de hambre.



Así protegen la planta productiva y el gobierno se aprieta el cinturón. En México, el gobierno va en sentido contrario y ello provoca una crisis económica difícil de remontar en el mediano plazo.



PODEROSOS CABALLEROS



INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN: Por la adjudicación presuntamente fraudulenta de equipos e instrumentos, los propietarios de la empresa Falcón, así como un ex directivo del IMSS, fueron sancionados la Comisión Federal de Competencia Económica y enfrentan denuncias penales ante la FGR, de Alejandro Gertz, desde noviembre del año pasado. Uno de los arquitectos fue Agustín Amaya Chávez, ex coordinador de Bienes y Contrataciones de Servicios en el IMSS, quien hoy es director de la empresa Instrumentos y Equipos Falcon, en 2008, en el gobierno de Felipe Calderón, adjudicó contratos directos por 80 millones de pesos para surtir 6 millones de piezas de calcio efervescente. Los 3 están en la antesala de la cárcel y podrían ser sancionados hasta con el 10% de sus ingresos anuales e inhabilitación para volver al servicio público.



ACUERDO DE AGUAS: El gobierno federal se enfrenta ahora con el gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, debido a que la Conagua, de Blanca Jiménez, llegó a un acuerdo con Estados Unidos, tras un conflicto con los agricultores por varias semanas. El problema es que pagará los adeudos de agua con recursos hídricos para consumo humano. López Obrador acusó a Corral de un manejo irresponsable que dejó en desventaja a México.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



FUNDACIÓN QUIERA: El 1 de octubre dio inicio la 8ª edición de la campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos. La Fundación Quiera, el brazo social de la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, aporta recursos económicos, humanos y logísticos a 52 Instituciones Fortalecidas por Quiera, en 18 estados del país, que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. En 26 años de labor ininterrumpida, Fundación Quiera ha beneficiado directamente a más 307 mil niños y jóvenes en situación vulnerable.







