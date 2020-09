Chiquitos se hicieron, integrantes del grupúsculo del FRENA, quienes ocupan pequeño espacio de la plancha del Zócalo, en Ciudad de México, al observar la muchedumbre que apareció en el mismo espacio en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzando consigna de apoyo al ejecutivo nacional. Ante la presencia de los cientos de manifestantes morenistas, se temía un enfrentamiento con los de FRENA, compuestos por panistas, y priistas, quienes están inconformes con el sistema de gobierno de AMLO, afortunadamente hubo cordura entre líderes de ambos grupos, el evento de los morenistas no paso a mayores, se hizo notorio que el pequeño grupo de FRENA, en ese momento careció de liderazgo, y como sucede con los mariachis… mejor callaron.



Con gran entusiasmo autoridades de los tres niveles de gobierno, conjuntamente con personal a su mando celebraron un aniversario más de los sismos de 1985, fue un desastre natural que causo muchas muertes, y dejo sin hogar a numerosas personas.



Aún la herida no sana, a causa del siniestro que conmovió a gobiernos de naciones de todo el mundo, y como consecuencia mandaron apoyo de personal capacitado para auxiliar al gobierno federal en turno, de igual manera enviaron sustentos en especie y económicos, en su tiempo se habló que el régimen recibió muchos millones de dólares para construir casas a los cientos de damnificados, que perdieron todo.



Y, en efecto se construyeron cientos de viviendas, para donarlas a gente afectad por los cataclismos… Pero como siempre sucede los funcionarios corruptos ’hijos de probeta’, hicieron el negocio del momento, todo jefe de familia que solicitó vivienda, le tenía que entrar con buena billetiza, y así mediante esa tranza, quien en el momento tuvo dinero estreno vivienda, esta acción de funcionarios corruptos provocó que a la fecha muchas familias se hayan quedado sin vivienda digna, y que aun vivan en casuchas en áreas de camellones, y/o predios ilegales, y…los millones de pesos para tal fin en que cuentas bancarias de funcionarios quedarían, sería bueno, que AMLO, ordenar investigarlo, aun la herida no sana,

’Todos coludos, o todos rabones’, dije rabones, no ratones…Será otro atole con el dedo ofrecido al pueblo, eso de la consulta pública para juzgar a los ex presidentes de México, por sus excesivas fortunas, esto de acuerdo a supuestas declaraciones de Luís María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de la Nación, (SCJN), Que se puede esperar, de este súper poderoso e intocable reycillo presunto impartidor de justicia, si el cargo que desempeña con millonario salario, se lo debe a algunos de los corruptos ex presidentes, estos plenipotenciarios, ’servidores públicos, son poseedores de grandes mansiones exorbitantes cuentas bancarias en países extranjeros, acaso AMLO, temerá se investigue a este y otros ministros, se rumora en sus cargos se han convertido en millonarios, además de tener en su nómina a parientes de ’aviadores con jugosos salarios, estos personajes tienen salario superior al de AMLO,



Excelente, la propuesta por parte de legisladores del Congreso del Estado de México, de reducir la plantilla de síndicos y regidores en ayuntamientos mexiquenses, estos presuntos servidores públicos son un verdadero lastre económico, que además no causan beneficio alguno a la población de sus jurisdicciones, ya basta de mantener tanto zángano.



Similar medida, se debería tomar en la cámara de diputados y senadores, en ambos congresos, pululan legisladores plurinominales, quienes además cuentan con su grupo de asesores, guaruras, todos en conjunto obtienen exorbitante salario. Si en ambos casos se llegará a reducir personal, el ahorro seria de muchos millones de pesos, que podrían utilizarse en programas para beneficio social.



Bueno, se viene poniendo el agarrón por el control del partido Morena, son muchos los aspirantes por dirigir a este instituto político creado por Andrés Manuel López Obrador, para llegar al poder, y como ya logro su objetivo, ahora esta como espectador un tanto divertido observando como sus compañeros de aventura se disputan la dirigencia nacional de MORENA, al final el dedo de AMLO, decidirá quién llevará el timón, y como consecuencia buen puerto la nave de Morena.



Ya, se viene calentando el ánimo, entre políticos mexiquenses de los diversos partidos, aspirantes a alcaldes, y legisladores, muchos de estos ’grillos’, ya vienen realizando reuniones con sus lidercillos a puerta cerrada con la finalidad de iniciar la cacería de clientela electoral. He observado que estos politiquillos engañadores no presentaran nada nuevo al electorado, con toda seguridad están almacenando miles de despensas alimentarias, y proyectando si el Covid-19 se los permite, actos masivos con payasos, conjuntos musicales, visitas a domiciliarias, por única vez, porque ya obteniendo el triunfo, el ciudadano jamás será atendido, por estos políticos embusteros.



(Y no es más grande aquel que nunca ha fallado, sino quien a pesar de haber fallado nunca se rindió.)