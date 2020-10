Chivas resignado al repechaje: Angulo reconoció que buscarán estar entre los primeros ocho de la tabla

Tras la derrota contra Cruz Azul (0-2), las Chivas de Guadalajara perdieron la oportunidad de calificar directamente a la Liguilla. Ahora, el objetivo principal de los tapatíos es estar entre los primeros ocho de la tabla.



Así lo comentó Jesús ’Canelo’ Angulo, quien reconoció que estar en la instancia de repechaje no era opción para el Rebaño Sagrado. ’Todos tenemos el mismo pensamiento de calificar en los primero ocho’, comentó en conferencia de prensa.



"Entrar en repechaje no es uno de nuestro objetivos, pero creo que cada uno de nosotros estamos con la mentalidad de entrar entre los primeros ocho"



A dos jornadas del final del torneo regular, los rojiblancos se encuentran en la novena posición de la tabla general con 22 puntos. Sin embargo, ya aseguraron por lo menos estar en la instancia de la repesca.



Ahora, para asegurar cerrar en casa en el repechaje, las Chivas tendrán que vencer a Pumas y a Monterrey. ’Nos quedan dos partidos que van a ser importantes, donde podemos sumar y eso nos va ayudar a calificar entre los primeros ocho’, señaló el Canelo.



’Son partidos complicados los que vienen. Son importante para nosotros, donde sabemos que tenemos que ir por los tres puntos. Tenemos que ir a México y regresarnos con una victoria, así como debemos sacar la victoria en casa’, remarcó.



Sobre la derrota contra La Máquina, Angulo apuntó que el equipo debe de ser ’autocrítico’. ’Cada uno debe de darse cuenta de lo que está faltando, lo que hicimos el partido pasado y lo que no hicimos en este’, externó.



Y es que, hace dos semanas, el Rebaño consiguió vencer al Atlas en el clásico tapatío. Sin embargo, en el partido contra los celestes parece que hubo retroceso en el nivel de juego, así como en la conjunción del equipo.



’Para eso estamos trabajando, para tener victorias consecutivas. Ninguno de nosotros está contento con dejar ir puntos, pero en lo grupal estamos haciendo cosas importantes y eso se va a reflejar tarde o temprano en la cancha’, aseguró.



Para el centrocampista lo que le falta a la plantilla tapatía es más intensidad. ’Es un equipo muy unido, creo que estamos compactando bien’, agregó sobre las buenas duplas que está teniendo en la ofensiva y defensiva.



’Si bien no hemos tenido partidos buenos, también hemos tenido partidos claves para estar en donde estamos. El equipo todavía puede dar más para calificar entre los primeros ocho’, reiteró.