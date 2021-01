Córdoba,Ver.-Una fuerte carambola se registró la noche de este viernes sobre el Boulevar Córdoba-Fortín a la altura de la calle 26 en el cual se vieron involucrados 7 vehículos los vehículos.



Los vehículos involucrados fueron dos de la línea Nissan Versa así como una camioneta Jeep de modelo atrasado una camioneta Chrysler voyager una camioneta tipo plataforma Nissan el taxi de la ciudad de Córdoba CO- 2766 así como un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta.



Estos hechos ocurrieron debido a las inclemencias del tiempo y la falta de precaución al conducir, a pesar de lo aparatoso del accidente no se registraron personas lesionadas.



Fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz roja quienes valoraron a los ocupantes de una de las camionetas involucradas pero no fue necesario su traslado a un hospital.



De los hechos tomó conocimiento el perito en turno de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y ordenó el retiro de las unidades siniestradas a un corralón para el deslinde de responsabilidades la circulación vial se vio afectada en su totalidad por espacio de una hora.