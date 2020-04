Choferes de autobús de Turismo piden apoyo al Gobierno Federal ante la falta de trabajo

Ecatepec, Mèx., 24 de abril.- Un grupo de operadores de transporte de turismo de la región tomaron la caseta de los Américas del Circuito Exterior Mexiquense, dejando el paso libre a los automovilistas, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno apoyos con despensas ante la falta de trabajo y recursos económicos que ha provocado en el sector el cierre de destinos turísticos por la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Los choferes durante la mañana de este viernes se apostaron en ambos sentidos de la caseta de cobro de Las Américas y levantaron las plumas de peaje, dejando el libre paso a los automovilistas.



Desplegaron varias mantas en las que se leìa: ’Exigimos apoyos ante la falta de trabajo’ y ’Exigimos hablar con el gobierno federal’. Por casi una hora permanecieron en la caseta.



Más tarde, el grupo de 60 choferes trasladó su protesta hacia palacio municipal de Ecatepec.



Álvaro Benítez Hernández, uno de los choferes señaló que desde hace dos meses no cuentan con trabajo ante la emergencia sanitaria.



’Somos operadores de autobuses de turismo, no somos dueños de los camiones y dependemos de los viajes pues trabajamos por comisión. Llevamos a los turistas a diferentes destinos’



’Desde que se paro esto por lo del Covid-19 no hemos tenido ningún viaje y nuestra economía se ha visto afectada. Vivimos en Ecatepec y vamos a donde nos contraten, si nos contratan vamos a Acapulco y a las distintas playas, a centros religiosos como San Juan de Los Lagos, Chalmita o la Villa; vamos a balnearios a la zona de Morelos e Hidalgo’, dijo.



Destacaron que en una jornada normal sin pandemia, un viaje a Acapulco que cuesta 20 mil pesos; ellos son contratados para conducir el autobús y cobran el 20 por ciento, es decir 4 mil pesos por un fin de semana. Además, si entre semana hay movimiento de llevar a Chapultepec u otros destinos a los niños de las escuelas ganan hasta 6 mil pesos a la semana cuando hay trabajo.



Afirmaron que desesperados y ante la falta de recursos, el pasado lunes solicitaron 300 canastas básicas al gobierno municipal para la subsistencia de sus familias, pero hasta el momento no les han dado respuesta.



Asimismo pidieron apoyos ya al gobierno federal pero tampoco les han brindado ayuda.



’Estamos desesperados; imagínate al grado de estar protestando porque nos ayuden con una despensa’, expresaron.