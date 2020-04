Choferes de Pipas de Gas y Agua Sitian el Centro de Texcoco

Texcoco, Méx., a 18 de marzo del 2020.-La tarde de este miercoles, Chóferes de pipas que transportan gas lp y agua en la región de Texcoco, bloquean todas las entradas y salidas del centro de este municipio, para precionar de esta manera al personal de la Fiscalía General de la República(FGR), delegación Texcoco, para que les entreguen a dos repartidores de gas junto con su unidad que fueron detenidos por no contar con un documento obligatorio.



De acuerdo a la información la tarde de este día, el chofer y un ayudante de una pipa de gas de la empresa, G.G. Gas S. A. de C. V. Fueron detenidos por elemetos de la Guardia Nacional División Caminos, sobre la carretera Federal Texcoco-Lecheria a la altura de la comunidad de Boyeros, y al solicitarles la carta de porte del hidrocarburo, con la cual acreditan la procedencia legal del gas no la llevaban, por lo que fueron detenidos y presentados ante el ministerio público de la FGR en Texcoco.



Esta detención provocó molestia entre los trabajadores que reparten gas en la región de Texcoco y bloquearon la calle de Leandro Valle, donde se ubican las oficinas de la FGR región Texcoco, y de esta manera precionar a las autoridades de la Fiscalía para que les entregaran a los dos detenidos y la unidad.



Pero al no llegar a ningún acuerdo entre ambas partes, los gaseros pidieron apoyo al sindicato de piperos que transportan agua en esta misma región, quienes de manera arbitraria bloquearon todas las entradas del centro de este municipio, así como la carretera federal Texcoco-Lecheria a la altura del municipio de Atenco, en la parada la grande, en la carretera Texcoco-México a la altura del Centro Cultural Mexiquense y la carretera Texcoco- Calpulalpan a la altura de la estatua de Nezahualcóyotl.



Esto a provocado que el tráfico en todos estos puntos se vea totalmente desquiciada. Los transportistas aseguran que no levantarán los diferentes bloqueos hasta que la Fiscalía General de la República, seda a sus caprichos de dejar libre a los detenidos que legalmente fueron presentados al ministerio publico de la FGR.