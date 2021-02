Choferes y concesionarios del transporte público bloquearon gasolineras en Chilpancingo por voraz alza a la gasolina

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro. 12 febrero 2021.-Choferes y concesionarios del transporte público de la capital del estado, bloquearon hoy por algunas horas los accesos de las 16 gasolineras establecidas en la ciudad, en protesta por el desmedido, voraz y constante incremento en el precio de la gasolina magna y premium, y porque los empresarios gasolineros mantienen firme su decisión de vender el combustible en los precios que determinen, con variación de centavos entre las estaciones de servicio PEMEX.

Además, reiteraron su llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que verifique la venta correcta de litros de 1,000 mililitros y no incompletos, porque el robo de gasolina es otra acción irregular que los afecta económicamente.

Los trabajadores del volante manifestaron su inconformidad, porque ninguna instancia del gobierno federal ha hecho valer su autoridad para frenar la voraz actuación de los empresarios gasolineros de Chilpancingo, a pesar de que en esta ciudad se vende la gasolina más cara del país.

Para los choferes y concesionarios del transporte público, de nada sirve que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor haya dicho delante del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa mañanera, que en Chilpancingo los empresarios gasolineros se alocaron al vender la gasolina más cara de todo el país, si no se actúa para frenar esta irregularidad.

Si bien el alza constante en los precios de las gasolinas magna y premium les pega a los choferes y postureros del transporte público, también pega a los concesionarios porque el incremento de los precios de los combustibles genera un aumento generalizado en llantas, refacciones y para darle mantenimiento a los vehículos, indicaron.

Los trabajadores del volante que participaron en esta tercera jornada de protesta consecutiva, pertenecen a la Coalición de Organizaciones de Transportistas del Estado de Guerrero que el martes pasado se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, en repudio al incremento constante en el precio de las gasolinas.

Denunciaron que en las gasolineras de Chilpancingo les despachan litros incompletos y gasolina de mala calidad, a lo que se suma el aumento constante en el precio de los hidrocarburos.

Dio a conocer que empresarios gasolineros participaron en una reunión con transportistas, que fue convocada por funcionarios del gobierno del estado con el propósito de que den una solución positiva a la demanda de disminución del precio de las gasolinas.

Reiteró que este aumento pega duramente a los transportistas, quienes, en común acuerdo con el gobierno del estado, se abstuvieron de aplicar una tarifa de 9 pesos en el pasaje los vehículos de ruta tipo urvans como lo arrojó un estudio socioeconómico, y acordaron que sea de 7 pesos que es la que está vigente.

De no haber un acuerdo satisfactorio, los concesionarios y choferes del transporte público de ruta tipo urvans dejaron entrever que aumentarán el precio del pasaje a 9 pesos