¿Choque de trenes?

La IP y la 4T se verán en los tribunales

Decreto de la SENER, origen de la batalla

Constellation Brands, Notimex y ahora la CFE



CON argumentos diametralmente opuestos, el gobierno de la Cuarta Transformación y la Iniciativa Privada se preparan para llevar a cabo una batalla legal en los tribunales. El motivo: el decreto que limita la participación del sector privado en la producción de energía limpia.



La disposición de la Secretaría de Energía publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación causó ámpula entre los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, la American Chamber en México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, amagando con el recurso de amparo.



Mientras la 4T sostiene que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional, los inversionistas aseguran que se violenta el estado de derecho, la legalidad, la certeza jurídica y la libre competencia del sector energético.



En consecuencia, ante perspectivas totalmente opuestas, el decreto de la SENER será ventilado en los tribunales en un juicio jurídico que promete ser muy interesante, aunque, al mismo tiempo, deja entrever a quién favorecerá el fiel de la balanza.



Con la bandera del combate a la corrupción, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pretende regular la producción de energía en defensa de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, empresas paraestatales que se estaban quedando a la zaga por el avance de sus competidores privados.



Acción del gobierno lopezobradorista muy parecida a lo ocurrido en Baja California con la cancelación de la empresa cervecera extranjera Constellation Brands, que amenazaba con dejar sin agua potable a los habitantes en el norte de aquella entidad.



De igual forma, el programa anticorrupción de la 4T se ha hecho presente en la agencia noticiosa del estado mexicano NOTIMEX, cancelando contratos informativos muy generosos, como el que mantenía la Organización Editorial Mexicana. El consorcio informativo distribuía notas de la agencia mexicana en sus 70 periódicos, pero solo el Sol de México era el contratante, desde 2014 a 2020. Con nuevas reglas de juego, la OEM decidió ya no renovar el contrato.





Hasta el momento dos posturas están bastante claras: el gobierno Federal no está en contra de las energías fotovoltaica y eólica, sino que pretende intervenir y regular esa actividad de la iniciativa privada, prevista en la Constitución y; los inversionistas han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una ilegalidad del gobierno de la Cuarta Transformación que violenta el estado de derecho y la libre competencia.



Cabe señalar que, durante su sexenio, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA clausuró la compañía Luz y Fuerza, organismo descentralizado que distribuía y comercializaba energía eléctrica. Desde entonces se preparaba el terreno para que capitales privados invirtieran y compitieran contra la CFE.



Posteriormente, CALDERÓN HINOJOSA causó alta como consejero de la empresa española Ibredola que vende a la Comisión Federal de Electricidad el 50% de la energía que se consume en el país.



Muy seguramente, en los alegatos judiciales, se colocarán en la balanza de la justicia lo que determina la Constitución respecto a la producción de ese bien nacional, por un lado, y, por el otro, argumentos que tienen que ver con capital invertido y la pérdida de 29 mil empleos en toda la cadena de valor relacionada y 12 mil 700 directos.



El gobierno Federal tendrá que sustentar en qué se basa para afirmar que mediante contratos ’leoninos’ se autorizó a la iniciativa privada la generación de energía eléctrica. También, habrá de ofertar soluciones alternativas para evitar el impacto económico en 18 entidades federativas en donde funcionan 28 plantas solares fotovoltaicas y 16 más que están proyectadas.



Por lo pronto habrá que esperar el resultado de lo que podría equipararse a un choque de trenes.



DESDE EL BALCÓN:

Ante la escalada violenta e impune en contra de periodistas y comunicadores no queda más remedio que recurrir a la autocensura, sobre todo cuando se maneja información relacionada al crimen organizado.

Más aún cuando existen amenazas previas, como en el caso del asesinato del empresario sonorense de medios, JORGE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS.

Recientemente, dos comunicadores del estado de Morelos se vieron obligados a dejar la entidad ante la ’invitación’ de un grupo delictivo. Uno fue secuestrado y, otro, de apellido VILLALOBOS, decidió atender la ’recomendación’. Ambos, se refugiaron en los Estados Unidos, luego de abandonar sus respectivos domicilios en la ciudad de Cuernavaca.

Ni el programa gubernamental federal de protección a periodistas ni los comunicados de esa entelequia pomposamente autodenominada ’gremio periodístico organizado en el país’ (que más parecen obituarios) han servido para maldita cosa.

La autocensura y la prudencia es mejor remedio, hasta en tanto arribe al Poder azteca un gobierno que no aniquile, pero al menos regule, a los cárteles de la droga y el crimen organizado.



Y hasta la próxima.

[email protected]