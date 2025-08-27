Choque entre tráileres en Tezoyuca deja un lesionado sin gravedad

Tezoyuca, Estado de México, 27 de agosto de 2025 — La mañana de este miércoles se registró un accidente vehicular en la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del kilómetro 33, en el retorno de Tequisistlán, donde dos tráileres colisionaron de forma frontal, dejando como saldo un conductor lesionado.



El incidente fue reportado a las 07:37 horas por elementos de Seguridad Pública, y la unidad de Protección Civil PC-052 arribó al lugar a las 07:44 horas.



Al llegar, los cuerpos de emergencia encontraron involucrados a dos vehículos de carga: un tráiler Volvo blanco conducido por Luis N, de 27 años, originario de la colonia Anáhuac Tepexpan, Acolman; y un tráiler Kenworth blanco tripulado por David N, también de 27 años, con domicilio en el barrio Las Campanitas, Huixquilucan.



No fue necesario su traslado hospitalario, ya que ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus aseguradoras.



Al lugar acudieron también elementos de la Guardia Nacional, así como las unidades de Seguridad Pública de Tezoyuca TZ044 y TZ049.



Se contó además con el apoyo de la unidad PC-050 de protección civil Tezoyuca, para realizar labores de control de riesgos por posible derrame de combustible.