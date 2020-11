Choreño, será líder de petroleros

Gana instancias jurídicas

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ya tiene líder. Si las autoridades de la secretaría de Trabajo, que encabeza Luisa Alcalde, se apegan a Derecho, ya debería ocupar esa posición Rubén Choreño Morales.

Actualmente es director jurídico y apoderado de las Sociedades Solidaridad Social. Y, de derecho, debe ser quien ocupe las oficinas centrales del Sindicato ya que, ante la negativa de la STyPS de entregarle la Toma de Nota, acudió a los tribunales federales para ampararse ante esa decisión gubernamental.

Así el Juzgado Octavo de Distrito en materia Laboral le otorgó un amparo para que la autoridad correspondiente le diera el reconocimiento y toma de nota correspondiente. Sin embargo, la Dirección General de Registro de Asociaciones interpuso un recursos re revisión con argumentos triviales, con documentos falsificados.

Fue así como se turnó al Tercer Tribunal Colegiado deCircuito en materia laboral y el 2 de julio, confirmó la sentencia del Juez Octavo y concedió amparo definitivo a Rubén Choreño.

Desde esa fecha está en espera a que le reconozca aquella oficina, su personalidad jurídica y ocupar la posición que usurpa Miguel Limón, encargado de limpiar todas las fechorías realizadas por el anterior dirigente, Carlos Romero Deschamps.

Ni Mario Rubicel, ni Enrique Del Ángel, han reunido los requisitos, por lo que los tribunales no les han dado reconocimientos sobre el sindicato a nivel nacional. Ellos, simplemente dicen que fueron electos, sin presentar las pruebas contundentes de ello, como lo reconoció la Suprema Corte en materia laboral.

Ante la aspiración de muchos de apoderarse del Sindicato Petrolero, Choreño se dice convencido de la filosofía de la Cuarta Transformación y en cuanto le entreguen la toma de nota, de inmediato realizará dos acciones: apoyar la política de López Obrador de afianzar a Pemex, de la mano de su director Octavio Romero, como empresa que fortalezca las finanzas del Estado Mexicano y, en un marco de estricta honestidad, proporcionar estructuras que den a los trabajadores petroleros, estabilidad y bienestar para sus familias.

Se aprecia en Choreño un cambio en el rostro de un sindicato que a través de las décadas, desde Lázaro Cárdenas, fue botín de gobierno y líderes sindicales.

De acuerdo a la Coparmex, con la iniciativa de López Obrador, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal.

Parte de la iniciativa ’Ayudando a Quienes Salvan Vidas’, Grupo Coppel, donde Rocío Guerrero, instrumenta la política de Responsabilidad, destinó más de 475 millones de pesos a proyectos en beneficio de más de 11.5 millones de mexicanos. Con el fin de contribuir a la prevención y contención del Covid19, centró sus acciones en protección a los más vulnerables y apoyar la seguridad alimentaria.

