Chumel Torres no es víctima es un imbécil: Javier Solorio

Ante el revuelo mediático por la disculpa que exigió Beatriz Gutiérrez Müller al influencer Chumel Torres por la mofa que hizo de su hijo menor de edad, Jesús Ernesto López Gutiérrez, el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, contundente, recalcó que Chumel no es una víctima por coartar su libertad de expresión y que "burlarse de un menor de edad es de imbéciles".



Esto después de la invitación hecha al youtuber a un foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y cuyo anuncio causó molestia de internautas en redes sociales, y con ello la solicitud de una disculpa pública de la escritora y periodista Beatriz Gutiérrez Müller, pues Torres había ocupado a su hijo como mofa en uno de sus video blogs meses atrás.



"Burlarse de un menor de edad, no es libertad de expresión, es una falta de respeto porque que él no se puede defender, que agradezca que el presidente es noble, por qué no hace escarnio de hijos de delincuentes, para ver cómo reaccionan, es vergonzoso que todavía de asuma como víctima ¿y le coarten su libertad de expresión? Chumel Torres es un imbécil" acotó.



En su comentario hecho de manera virtual, a través de Facebook Live, el "Acapulqueño de verdad" dijo estar de acuerdo con la desaparición del Conapred, pues no hay resultados reales de dicho organismo y ha servido a otros gobiernos como herramienta para desviar recursos públicos igual que el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), cuyos trabajos se reducían a obras mínimas con costos excesivos.



Ante la insistencia de la militancia por defender el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el también dirigente Javier Solorio, dijo que como funcionario público, la mejor manera de defender al presidente es con honestidad y rectitud, hacer las gestiones con la mejor transparencia siempre.