Ciencia, tecnología e innovación, herramientas contra las adversidades mundiales: Omar Fayad

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, HERRAMIENTAS CONTRA LAS ADVERSIDADES MUNDIALES: FAYAD



- Participó Hidalgo en la segunda edición de Seminario Internacional para la Prospectiva, organizado por la OEA



- Reforzaron tres temáticas emergentes promotoras del desarrollo: Prospectiva, Sincrotrón y Trabajos del futuro



Con el lema ’Descubre las Américas a través de su futuro y la tecnología’ se llevó a cabo de manera virtual la segunda edición del ’Seminario Internacional para la Prospectiva de las Tecnologías Emergentes en América’, actividad convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).



La Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Kim Osborne, reiteró la gratitud con el Gobierno de México por su liderazgo en la conformación de una agenda tecnológica. Dijo que tras el surgimiento de la emergencia sanitaria por Covid-19 es esencial darse cuenta de que la información y las herramientas que la ciencia provee, serán esenciales en la toma de decisiones que conformarán las nuevas agendas de los países.



En lo anterior, sustentó la importancia de implementar los cambios institucionales para replicar y desarrollar las herramientas en los ámbitos público y privado, que involucre a la industria, la academia, el gobierno, es decir todos trabajando juntos para alcanzar soluciones.

La embajadora de la Misión Permanente de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, destacó la administración multifacética del gobierno de Hidalgo, ya que el proceso de Sincrotrón Mexicano es ejemplo de liderazgo científico regional de la nación, al ser el primero en un país de habla hispana del hemisferio, pero también por su interés de hacer un aporte internacional, pues servirá como espacio de diálogo en el campo científico y tecnológico.



En su mensaje, el gobernador Omar Fayad expuso los avances significativos en materia de solicitudes de patente e innovación tecnológica; así como la participación en el primer “Congreso de integración de mujeres indígenas en proyectos de emprendimiento social para el desarrollo regional”.



En Hidalgo hay dos componentes para el abordaje de las soluciones a la problemática actual: el primero el relativo al campo científico-tecnológico y la diplomacia científica, misma que favorece la colaboración nacional e internacional.



“La ciencia es universal y todos los países deben tener acceso a ella, a través de infraestructura y diplomacia científica”, precisó el mandatario.



Expuso que la convicción de la sociedad hidalguense que la ciencia, la tecnología y la innovación, son las herramientas para vencer las adversidades que enfrenta el mundo a través de la soluciones inteligentes y eficaces, “pero no podemos perder más tiempo, estoy seguro que a todos aquí nos preocupa el futuro de la humanidad y de igual forma del planeta y el mundo que nos rodea”.



El debate sobre prospectiva y tecnologías promotoras del desarrollo -puntualizó- “resonará a través de las tecnologías transformadoras expuestas a lo largo de muchas generaciones más, porque el conocimiento debe forjar nuestro futuro”; nuestra tarea es que esos cambios se realicen en la dirección correcta, necesitamos conocimiento para tomar decisiones informadas, y disfrutar con plenitud de esa promesa llamada libertad.



Durante la clausura de la jornada virtual, Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, expresó que Prospecta Américas 2020 fue una jornada enriquecedora que nos señala hacia dónde ir para anticipar el desarrollo de la región.

“Nos quedan los compromisos y conocimientos adquiridos gracias a las extraordinarias aportaciones de los panelistas, en un espacio que beneficia a todo el continente, pero que a los hidalguenses nos hace sentir especiales”, resaltó el funcionario estatal.



Este encuentro virtual, indicó Carranza Ramírez, es nuestro momento de abrazar el conocimiento para dar pasos seguros hacia el futuro e impulsar sinergias de identidad, de diálogo y de mucha acción contra la pobreza, la brecha digital, el cambio climático y las carencias de salud y educación.



Por su parte, Andrew Curry, director of Futures at The School of International Futures SOIF (Principal escuela de Prospectiva en Reino Unido), dictó la ponencia “Nueva realidad: la tecnología para la transformación de las Américas”.



A través de este espacio se continuará la creación de redes regionales de actores que prospecten el desarrollo y crecimiento basado en el conocimiento y el uso de las 10 tecnologías promotoras del desarrollo, como son: Internet de las cosas, Blockchain, Inteligencia artificial, Realidad virtual y realidad aumentada, Computación cuántica, Materiales nanoestructurados, Biología sintética, Big Data, Ingeniería biomédica; así como Nanosatélites y robótica espacial.



En el Seminario internacional para la prospectiva de las tecnologías emergentes en América” participaron emprendedores, académicos, líderes del sector privado y público; además de la sociedad en general interesada en conocer el panorama de las Américas con respecto al uso de las tecnologías emergentes y su interacción en las acciones y programas de promoción al desarrollo y crecimiento socioeconómico.



El webinar es el preámbulo para la realización de un foro presencial en 2021 para continuar con el desarrollo de tres temáticas emergentes promotoras del desarrollo: Prospectiva, Sincrotrón y Trabajos del futuro, cada una desde el enfoque sobre las oportunidades y problemáticas regionales de las Américas.



El objetivo del seminario es fortalecer el programa regional sobre prospectiva tecnológica a través de un espacio de convivencia e interlocución entre la sociedad e instituciones dentro de los países que conforman la OEA.