Cienfuegos: acuerdo político-electoral

El canciller Marcelo Ebrard afirma que la repatriación del General Salvador Cienfuegos Zepeda no es un retorno al camino a la impunidad y la decisión de la Fiscalía General de Estados Unidos de retirarle los cargos para que la jueza Carol Amony la retire los cargos, es por respeto al Ejército y a la soberanía de nuestro país.

A su vez el presidente Andrés Manuel López Obrador –que el 16 de octubre afirmó que al ex titular de Sedena no se le investigaba en México-, señaló que si el alto mando del Ejército ha cometido delitos en nuestro país, se le juzgará, como se establece en el acuerdo entre las fiscalías de ambos países.

Sin embargo, en el acuerdo citado, se reconoce que hay intereses superiores para dejar en libertad al militar, entre ellos la buena relación y cooperación entre las dos naciones, y otros que están por encima del juicio que por narcotráfico y lavado de dinero se le pretendía seguir en la Unión Americana, que ahora estará a cargo de México.

Más allá de la relación bilateral, está el conflicto electoral estadunidense: ¿hay presión política para aceptar la legalidad de los resultados electorales y la legitimidad del nuevo y el actual presidente?, ¿Qué tanto pesó la crisis democrática que vive Estados Unidos en el juicio a Cienfuegos?.¿La política y los amplios intereses económicos están por encima de la Ley?.



TURBULENCIAS



Programa comunitario de detección de covid



Paralelamente al programa implementado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, de realizar pruebas en el Metro, el Gobierno Federal pondrá en marcha un programa de expansión comunitaria para detectar rápidamente en el país casos sospechosos o enfermos de covid-19, como una forma de mitigar la pandemia que tiene ya un año de circulación en el mundo y que no tiene para cuando acabar, aun cuando Psifer afirma que tiene una eficaz en 94% para ser aplicada de inmediato…De acuerdo al subsecretario Hugo López-Gatell, este medicamento y las pruebas masivas no detendrán la existencia del virus que permanecerá entre nosotros largo tiempo, de la misma manera como ha ocurrido con otras epidemias que siguen presentes y que no han sido erradicadas, por lo cual lo único recomendable es seguir las medidas sanitarias como hasta ahora…Nuevo frente frío y el huracán Iota amenaza a los tabasqueños por lo cual se han tomado las medidas de prevención y de auxilio necesarias a la comunidad que ahora vive entre el agua. Lamentable que un drama cíclico que se vive en el sureste del país no haya sido solucionado en tiempo y forma y se les haya echado el agua porque ya no quedaba otra. Hace falta en México visión de Estado para resolver ancestrales problemas y no dejar los mismos al que viene atrás…El secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, Vicente Mendoza Téllez Girón, entregó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Javier Villacaña, el paquete fiscal 2021 que contiene la proyección de egresos para 2021 del gobierno estatal, en presenciada de las diputada Elim Antonio Aquino, Aurora López Acevedo y los diputados Horacio Sosa Villavicencio, Alejandro Avilés Álvarez y Fabrizio Díaz Alcázar, integrantes de la Junta de Coordinación Política…Lamentable deceso del Director de Protocolo de la Cámara de Dipuados, Samuel Rodríguez Mora, tras varias semanas de hospitalización, finalmente perdió la batalla ante covid-19. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y múltiples amigos. QPD…





