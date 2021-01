Cienfuegos no usaba BlackBerry, teléfono del que la DEA obtuvo los mensajes: FGR

Retomado de Milenio

VERÓNICA DÍAZ

Ciudad de México / 17.01.2021 01:44:33



El expediente que la Agencia Antidrogas de EU entregó a la Fiscalía General de la República en relación al general Salvador Cienfuegos al que acusaba, entre otras cosas por delincuencia organizada, cuenta con una recopilación de mensajes extraídos de teléfonos móviles, mismos que fueron desestimados por la Fiscalía al concluir que el ex Secretario de la Defensa Nacional no poseía ni usaba el tipo de teléfono de donde provenían tales mensajes.



’También es de referirse que los mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos por parte de autoridades estadounidenses habían sido realizados desde teléfonos BlackBerry ya que sólo esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN y en el caso resulta que no hay dato de prueba alguno que permite establecer que haya tenido y utilizado aparatos de esa naturaleza y marca como lo informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional’, dice el documento de la FGR.