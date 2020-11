Redacción AN / GH

5 de noviembre 2020 2:50 pm

email

Cienfuegos se declara no culpable de cargos relacionados con narcotráfico en EU



El general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se declaró ’no culpable’ de los cuatro delitos relacionados al narcotráfico que le imputa el gobierno federal de Estados Unidos.



Luego de reanudarse la audiencia que fue suspendida debido a ruidos provocados por la prensa, el juez federal Stephen Gold de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, dio lectura a los derechos de Cienfuegos, así como los cargos de los que está acusado: tres por ’conspiración para traficar’ drogas ilícitas y uno más por lavado de dinero. Esto mientras el general se encontraba acompañado de sus abogados Edward Sapone y Michael Vitaliano.



El juez le preguntó al acusado si entiende la acusación, a lo que el general respondió que sí.



’No culpable, su señoría’, respondió su defensa cuando se le preguntó su posición.



El juez señaló que la fiscalía solicitó que el detenido no sea liberado bajo fianza, a lo que el abogado dijo que en otro momento solicitaría o replantaría esta petición.



El 18 de noviembre iniciará el proceso formal contra el general, informó el juez.



Cienfuegos Zepeda fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por una investigación que comenzó en agosto del año pasado y de la cual en México no se tenía noticia, por lo que el gobierno de este país manifestó su ‘profundo descontento’ al no compartir la información.



El pasado lunes 2 de noviembre, Cienfuegos Zepeda fue trasladado de Brooklyn a Nueva York para enfrentar los cuatro cargos que se le imputan:



-Conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana



-Conspiración para importación de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana



-Conspiración para distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana



-Conspiración por lavado de dinero de ganancias de narcóticos