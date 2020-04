Científicos detectan coronavirus en partículas de contaminación del aire

Parece que la propagación a distancia del coronavirus Covid-19 comienza a tener cierto sentido, es queel virus ha sido detectado en partículas de contaminación del aire por científicos que investigan si esto podría permitir que se transporte a distancias más largas y aumentar la cantidad de personas infectadas.



El trabajo es preliminar y aún no se sabe si el virus sigue siendo viable en partículas contaminantes y en cantidad suficiente para causar enfermedades.



El estudio, que corresponde a científicos italianos, explica que utilizaron técnicas estándar para recolectar muestras de contaminación del aire exterior en un sitio urbano e industrial en la provincia de Bérgamo e identificaron un gen altamente específico para Covid-19 en múltiples muestras. La detección se confirmó mediante pruebas ciegas en un laboratorio independiente.



Leonardo Setti, de la Universidad de Bolonia en Italia, quien dirigió el trabajo, dijo que era importante investigar si el virus podría transmitirse más ampliamente por la contaminación del aire.



’Soy científico y estoy preocupado cuando no lo sé’, dijo. ’Si lo sabemos, podemos encontrar una solución. Pero si no lo sabemos, solo podemos sufrir las consecuencias ’.



Otros dos grupos de investigación han sugerido que las partículas de contaminación del aire podrían ayudar al coronavirus a viajar más lejos en el aire.



Un análisis estadístico realizado por el equipo de Setti sugiere que niveles más altos de contaminación de partículas podrían explicar tasas más altas de infección en partes del norte de Italia antes de que se impusiera un bloqueo, una idea respaldada por otro análisis preliminar. La región es una de las más contaminadas de Europa.



Ninguno de los estudios del equipo de Setti ha sido revisado por pares y, por lo tanto, no han sido avalados por científicos independientes. Pero los expertos coinciden en que su propuesta es plausible y requiere investigación.



Estudios anteriores han demostrado que las partículas de contaminación del aire albergan microbios y que es probable que la contaminación haya transportado los virus que causan la gripe aviar, el sarampión y la fiebre aftosa a distancias considerables.



El papel potencial de las partículas de contaminación del aire está relacionado con la cuestión más amplia de cómo se transmite el coronavirus. Grandes gotas cargadas de virus de la tos y estornudos de las personas infectadas caen al suelo en un metro o dos. Pero las gotas mucho más pequeñas, de menos de 5 micras de diámetro, pueden permanecer en el aire de minutos a horas y viajar más lejos.



Los expertos no están seguros de si estas pequeñas gotas en el aire pueden causar infecciones por coronavirus, aunque saben que el coronavirus Sars 2003 se propagó en el aire y que el nuevo virus puede permanecer viable durante horas en pequeñas gotas.



Pero los investigadores dicen que la importancia de la transmisión potencial en el aire, y el posible papel impulsor de las partículas contaminantes, significa que no debe descartarse sin evidencia.



El profesor Jonathan Reid de la Universidad de Bristol en el Reino Unido está investigando la transmisión de coronavirus en el aire. ’Quizás no sea sorprendente que, mientras están suspendidas en el aire, las pequeñas gotas puedan combinarse con partículas urbanas de fondo y transportarse’.



Dijo que el virus había sido detectado en pequeñas gotas recolectadas en el interior de China.



Setti dijo que pequeñas gotas entre 0.1 y 1 micrón pueden viajar más cuando se unen con partículas de contaminación de hasta 10 micrones que por sí solas. Esto se debe a que la partícula combinada es más grande y menos densa que la gota y puede permanecer flotando por el aire por más tiempo.



’La partícula de contaminación es como un microavión y los pasajeros son las gotas’, dijo Sett. Reid es más cauteloso: ’Creo que el cambio muy pequeño en el tamaño de las partículas [combinadas] es poco probable que juegue un papel importante’.



El profesor Frank Kelly del Imperial College de Londres dijo que la idea de partículas contaminantes que transporten el virus más allá era interesante. ’Es posible, pero me gustaría ver este trabajo repetido por dos o tres grupos’.



Otro experto, el profesor John Sodeau del University College Cork, en la República de Irlanda, dijo: ’El trabajo parece plausible. Pero esa es la conclusión en este momento, y las interacciones plausibles [de partículas] no siempre son biológicamente viables y pueden no tener ningún efecto en la atmósfera’. Dijo que el curso normal de la investigación científica podría tomar dos o tres años para confirmar tales hallazgos.