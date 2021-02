Científicos mexicanos realizan estudio con medicamento que reduce mortalidad por covid

Un estudio piloto desarrollado por científicos mexicanos y llevado a cabo en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Puebla sostiene que la administración conjunta en bajas dosis de dos tipos de esteroides (prednisona y prednisolona), y de ciclosporina A (CsA) ha dado resultados favorables como tratamiento para la disminuir la mortalidad en pacientes con coronavirus. El estudio titulado "Cyclosporine A plus low-dose steroid treatment in COVID-19 improves clinical outcomes in patients with moderate to severe disease. A pilot study" y publicado en el Journal of Internal Medicine, fue liderado por el doctor José Luis Gálvez, médico internista; el doctor en Matemáticas Oscar Palmeros Rojas, de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); y el doctor Sigifredo Pedraza Sánchez, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y profesor de Biología de la Facultad de Ciencias.



Esta investigación se realizó entre abril y mayo de 2020 y contó con un protocolo aprobado por el Comité de investigación y el Comité de ética en investigación del hospital de Puebla, además del consentimiento informado de los 209 pacientes que participaron en el tratamiento. Ciclosporina A Tiene propiedades inmunosupresoras. Inhibe a las células llamadas linfocitos T, que cuando se hacen los trasplantes de órganos son las responsables de su rechazo, por lo que al inhibirlos deja de presentar esta respuesta negativa. Es también un antiviral, tiene la capacidad de inhibir las ciclofilinas, enzimas esenciales para la reproducción de los virus. ¿Cómo se realizó el estudio? En el estudio comparativo, los 209 pacientes se dividieron en dos grupos, uno de los cuales recibió tratamiento únicamente con esteroides, y el otro con esteroides más CsA. En ambos grupos midieron la tasa de mortalidad y la mejora de los pacientes. Se denominaron grupo control y grupo de intervención. En el grupo control, 104 pacientes recibieron tratamiento con esteroides solos (prednisona y prednisolona). En el grupo de intervención, 105 recibieron CsA más esteroides. El tratamiento con estos medicamentos en el hospital, duró hasta 10 días. En el universo de pacientes tenían los tres niveles de la enfermedad: moderada, severa y leve. En el análisis por estas divisiones registraron un efecto más importante para los pacientes que tenían enfermedad moderada a severa. Esteroides (prednisona y prednisolona) Los esteroides son fármacos que tienen propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias que lo que hacen es reducir la producción de citocinas que produce la respuesta inflamatoria, causada por las reacciones del sistema inmune cuando se presenta una infección, en este caso en pulmones y otros órganos. Cuando la reacción inmune es muy fuerte y se presenta una inflamación muy severa, se puede llegar a presentar un choque séptico, por lo que la gente muere tanto por la infección como por la reacción inflamatoria del cuerpo. Esos esteroides disminuyen esa respuesta y logran que la ’tormenta de citocinas’ se reduzca, lo que es el principal propósito de esos compuestos en este caso. Principales hallazgos Los resultados que arrojó el análisis fueron, entre otros, que la mortalidad en el grupo control fue del 35 por ciento, mientras que para los que recibieron la CsA más los esteroides, fue del 22 por ciento. El tratamiento con CsA redujo la mortalidad, pero también presentó resultados alentadores en el índice HR o tasa de mejora. El HR para los pacientes que recibieron el tratamiento con CsA fue del 1.95, lo que quiere decir que este grupo tienen casi el doble de probabilidad de mejoría y sobrevivencia en comparación con los que recibieron el otro tratamiento. Además, cuando se comparó entre los pacientes con enfermedad de moderada a severa, ese valor fue de 2.15, lo que quiere decir que tiene más probabilidad de mejora para esos pacientes. "Sus resultados estiman que la CsA más el tratamiento con esteroides en bajas dosis, mejora el desenlace clínico en pacientes con enfermedad moderada a severa de covid-19 y una disminución de la mortalidad; los efectos de la CsA muy probablemente se deben a sus propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antivirales que ocasionan una notable mejoría", sostiene el estudio.



En el caso de pacientes con comorbilidades como obesidad, diabetes o hipertensión, fueron equivalentes en ambos grupos y se registró una mejora general. El diplomático de la UNAM, puntualizó en que "es un trabajo que se realizó entre tres especialistas de diferentes áreas, hecho por mexicanos; hecho en México" ’La conclusión del trabajo es que la CsA usada junto con los esteroides, mejora el desenlace de los pacientes con covid-19 y reduce la mortalidad y que esto es más importante en los pacientes que presentan la enfermedad de moderada a severa. Las propiedades que pensamos que están actuando son principalmente la actividad inmunomoduladora, antiinflamatoria y antiviral’, concluyó el doctor Sigifredo Pedraza.