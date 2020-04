Científicos oficiales, arrogantes e ¿ignorantes?

COVID-19, lo que no saben en México

• Es traicionero, asesino y caprichoso

• La guerra durará muchos años más

• AMLO se niega a un pacto nacional



Elige la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará agradable.

Pitágoras, filósofo romano





Si algunos piensan que después de mayo, junio o quizá julio, todo volverá a la normalidad en México y el mundo, están completamente equivocados. El COVID-19 llegó para quedarse y a convivir con humanos y a mutar para hacer más daños a la humanidad y, seguramente como me indican varios especialistas consultados por este reportero, sus mutaciones podrán afectar nuestras mascotas y los animales que comemos.



El virus no sólo ataca las vías respiratorias y que actúa como un estratega militar que algunos pensarían que tiene conocimientos para provocar el mayor daño posible.



Pregunté a ’científicos’ gubernamentales, que parece que estuvieran en regímenes como el chino o totalitarios como el iraní, tienen miedo a expresar sus ideas, sobre todo si están en instituciones educativas públicas o en la misma secretaría de salud. Pero la arrogancia gubernamental, no les permite difundir la información necesaria para que la población esté alerta y actúe en consecuencia.



El científico estadunidense, Joseph Vinetz, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale, hace el siguiente relato:

El virus SARS-CoV-2 o COVID-19 (por año en que apareció), usa una serie de herramientas que confunden todos los síntomas desde una enfermedad gastrointestinal que sólo causa diarrea y dolor abdominal, o confundirse con un resfriado o gripe, hasta neumonías mortales. Puede causar síntomas conjuntivitis, secreción nasal, pérdida de sabor y olfato, dolores musculares, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, erupciones e hinchazón y enrojecimiento en varias partes del cuerpo.



Pero, provoca en otros pacientes, problemas con el ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, daño renal, confusión, convulsiones, síndrome de Guillain- Barré (daño de las conexiones nerviosas que impiden enviar al cerebro información de lo que ocurre en todo el cuerpo) y desmayos, junto con nuevos problemas de control del azúcar.



Precisamente, Tras la invasión del virus en nuestros ojos, nariz o boca, las proteínas de cada pico de la corona del COVID, se conectan con receptor de las células y las infecta, para multiplicarse por miles de millones. Para evitar la detección temprana, el paciente se vuelve asintomático, debido a que el virus corta las proteínas de socorro que mandan a las células, cuando están bajo ataque. También destruye los comandos antivirales dentro de la célula infectada, lo que le da más tiempo para invadir el cuerpo con más copias de ese micro organismo.



Coloca su centro de operaciones en los pulmones y provoca la inundación de químicos de señalización conocidos como citocinas. Esto lleva a niveles críticos la salud del paciente y muchas veces a la muerte.



En el mundo la investigación continúa y en México necesitamos proporcionar más recursos para la preparación de nuestros científicos no sólo en la UNAM, el IPN y otras universidades de excelencia que tenemos en el país. Todos los médicos deben ser entrenados en este virus que llegó para quedarse y para matar a muchos seres humanos. Todavía el humano sabe poco del COVID, pero quedan miles de preguntas sin resolver sobre el virus, los efectos a corto, mediano y largo plazo, así como la vida de quienes sobreviven a ese mal. Pronto sabremos más.



PODEROSOS CABALLEROS: Gobernadores, empresarios, líderes de partidos políticos, dirigentes sociales y sindicales, legisladores, artistas y académicos pidieron a AMLO sentarse a la mesa para delinear acciones inmediatas para superar las crisis. Pero, el Presidente se niega a acuerdos de emergencia con sus opositores. Urge que todos jalen para un solo rumbo la yunta.



*** La Coparmex, de Gustavo Hoyos, y Concanaco-Servytur, liderado por Manuel López Campos, pugnaron porque se amplíe el plazo para los pagos provisionales que llevan a cabo las personas morales ante el SAT, lo que sería de gran ayuda para las empresas. Oxígeno para decenas de miles de Mipymes que están a punto de desaparecer.



*** El BID recomendó a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que para que los trabajadores informales puedan quedarse en casa es necesario que se den apoyos directos. Cierto, muy cierto.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante la propagación de Covid-19, la tercerización o subcontratación formal representa una vía benéfica para el desarrollo de los negocios y, por ende, motor impulsor de la economía de cualquier país.



Ya que las auténticas empresas legamente establecidas representan un respaldo invaluable para mantener la seguridad en el empleo, pues están dedicadas 100% a la gestión de talento y a administrar el talento humano, mientras las empresas se enfocan en su negocio. GINgroup, las empresas de tercerización contribuyen a que la crisis económica tenga un menor impacto entre las familias más pobres con sus iniciativas de programas de apoyo social.



En el outsourcing, los trabajadores tienen en promedio, mejores salarios y prestaciones que los empleados directos, según el IMCO. Las empresas de outsourcing están preparadas para organziar las nóminas y garantizar los pagos al fisco y a la seguridad social de forma pronta y expedita.

