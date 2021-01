Cierra Andrea Ramírez 2020 con broche de oro

• Reconoce a Jonnatan Morales como pieza fundamental en su conquista de la marca olímpica.



Zinacantepec, Estado de México, .- La maratonista mexiquense, Andrea Soraya Ramírez Limón, quien recién alcanzó la marca para participar en Juegos Olímpicos de Tokio, al registrar un tiempo de 2 horas 26 minutos 34 segundos, en el pasado Maratón de Arizona, aseguró que ella cerró con broche de oro el 2020, que en general fue complicado, pero ella rescató el tiempo de preparación en su carrera deportiva.



’Para mí también fue un año difícil, el hecho de estar encerrados y escuchar siempre malas noticias si me afectó un poquito los ánimos; igual no había competencias, todo estaba cerrado y salir a correr era un poco complicado, pero afortunadamente se abrieron oportunidades, pude ir al Campeonato Mundial de Medio Maratón y cerré el año con broche de oro con la calificación olímpica, con la tercer mejor marca mexicana de la historia y creo que fue mucho trabajo, mucha mentalidad, mucha fuerza tanto física como emocional y psicológica’, declaró la atleta.



Andrea admitió que para ella el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, a causa de la pandemia, fue benéfico ya que le dio más tiempo de realizar una preparación más a fondo en busca del tiempo solicitado.



’Siempre tuve en mente ir a Juegos Olímpicos, ya sea para Tokio o dentro de cuatro años, pero la pandemia vino a cambiar todo, la verdad creo que me cambió para bien porque pude trabajar en mis áreas de oportunidad, incluso tuve más tiempo para entrenar, no estuve tan presionada con competencias, entonces creo que para mí fue un alivio y pude descansar el cuerpo, me di un tiempo y un respiro y empezamos a entrenar más fuerte’, declaró.



Reconoció que durante este proceso contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura y Turismo a través de la Subdirección de Alto Rendimiento, para tener la atención del Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.



Acerca de los planes para el arranque del 2021, indicó que espera en los primeros meses del año competir en pruebas de pista, para trabajar los 5 mil y 10 mil metros planos y con ello poder correr lo más rápido posible, asimismo destacó que pretende romper sus marcas personales en ambas pruebas.



Por otro lado, aseguró que la pieza fundamental para que ella tenga en su mano la marca olímpica es su entrenador Jonnatan Morales con quien lleva más de dos años de trabajo, haciendo un gran equipo y obteniendo muy buenos resultados.



’Éste es el resultado de tanto trabajo, de tanta disciplina, el dar el máximo en todos los entrenamientos, la verdad lo complicado fue la preparación, nada más fue casi casi disfrutar el maratón al máximo y concentrarnos’, agregó la corredora.