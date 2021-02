Cierra crisis pinza entre ruina económica y riesgo de la pandemia: ELIGE

Estamos en situación de crisis económica y a la vez en una emergencia sanitaria que sumados a las equivocadas políticas económicas que se han inclinado hacia el populista clientelismo electoral, en lugar de la reactivación económica, nos han dejado sombrías previsiones, advirtió Mariana Morán Salazar, presidenta del partido local Equidad Libertad y Género (ELIGE).



En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 8.8%, lo cual representa la peor contracción para México desde la Gran Depresión de 1929, recordó.



Con esos antecedentes y de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para este 2021 la desocupación abierta, es decir, la población que está desocupada pero que está activamente buscando empleo, andará por el 5.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), explicó la presidenta del Partido ELIGE.



Si se hace realidad la proyección del FMI, para este año habrá 3.338 millones de mexicanos desocupados, un número estridente, no visto desde 1995, refirió.



El hecho es que en 11 meses de pandemia, casi 2 millones de personas se han sumado al desempleo y en el sector manufacturero, añadió la doctora Morán Salazar, se perdieron 285 mil empleos.



Sin embargo, alertó, es en el sector servicios donde se recargó el peso de la crisis, pues perdió 2 millones 347 mil trabajadores, especialmente del sector restaurantero y hotelero.



Prueba de ello, refirió Mariana Morán, es que la industria restaurantera ha lanzado el grito de abrir o morir, y a ese clamor se ha sumado la industria de los comercios, plazas y tiendas de abastecimiento.



El momento de angustia se resume entre ’morir de contagio o morir de angustia económica’, simplemente esto es un estira y afloja causado por las peticiones de los pequeños y medianos empresarios y las políticas públicas sanitarias, dijo.



Es difícil lograr el equilibrio cuando se han roto las cadenas de valor y muchos son los empleos que se han perdido, ya sea directos o indirecto,expuso.



Si bien las bajas han sido amortiguadas por el sector informal, en el que trata de integrarse todo aquel que ha perdido el empleo y que trata de acomodarse en algun sítio a como dé lugar, agregó.



Es la pinza que aprieta a los ciudadanos entre la ruina económica contra el peligro de la pandemia.



Aparte, dijo, hay 3 millones 674 mil personas que ya se han vencido, simplemente dejaron de trabajar y ya no buscan empleo, ya sea porque no creen encontrarlo o porque consideran que su salud se vio afectada para laborar.



Hace apenas unos días, el FMI elevó sus previsiones de crecimiento para México en 2021 de 3.5 a 4.3%, aunque esto dependerá de un eficiente proceso de distribución y aplicación de las vacunas anti COVID. Según el FMI, en 2021 los Estados Unidos, que son la mayor economía del mundo, crecerá 5.1% en 2021, debido al dinámico ritmo económico del segundo semestre del 2020 y al paquete de estímulos por 900,000 millones de dólares aprobado en diciembre. Ello eleva la perspectiva de crecimiento de México, que tiene su economía vinculada a la de Estados Unidos.

Para resumir, Mariana Morán subrayó que la crisis en el mercado laboral será larga y sinuosa, pues se calcula que la reducción de la tasa de desocupación en México será paulatina hasta alcanzar 4.0% de la PEA en 2025.