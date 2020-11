CIERRA FILAS MORENA COACALCO

*En compañía de la militancia el dirigente nacional y estatal, Daniel Serrano, junto con Darwin Eslava afirmaron que los trabajos para lograr la Cuarta Transformación deben ser ahora más profundos.

*Daniel Serrano Palacios aseguró que, en caso de existir encuesta para definir candidato, la ganaría Darwin Eslava y agradeció la adhesión de Jessica Vega al proyecto que encabeza.



La militancia de Morena Coacalco, encabezada por su dirigente nacional y estatal, Daniel Serrano, y Darwin Eslava cerró filas durante la sesión informativa que se realizó el pasado sábado 7 de noviembre, en donde se reconoció el trabajo de las estructuras y se hizo un llamado a reforzar los trabajos partidistas.



Durante su intervención Serrano Palacios afirmó que a pesar de que personajes del Partido Verde en Coacalco quieren hacerse notar mediante descalificaciones a Morena, la militancia y la dirigencia del partido no caerá en esas absurdas provocaciones y descartó alianza alguna con este grupo político.



’No podemos ir en alianza con quien está recogiendo lo peor de este país, el Verde prometió ser un relevo generacional y nada más revisen los nombres que proponen, como 300 años de cárcel con lo que quieren promover’, destacó.



Añadió que Coacalco Morena es mucha pieza para dicho verde por lo que no se caerá en provocaciones.



En el tema de asignación de candidaturas, el líder de Morena explicó que aún no hay definición de candidatos o candidatas para ningún cargo de elección popular, por lo que pidió no se dejen engañar con rumores.



Daniel Serrano apuntó que los estatutos de Morena marcan que las candidaturas se deberán definir mediante acuerdos entre la militancia o encuesta, dejando a un lado los padrinazgos padrinos políticos y las imposiciones.



’En Coacalco no le tenemos miedo a las encuestas, ya que estamos seguros que esa encuesta la ganaría el compañero presidente municipal Darwin Eslava’, resaltó.



De igual forma, ante la ciudadanía del Distrito Federal Electoral 6 agradeció la adhesión de Jessica Vega al proyecto que encabeza.



’Otra compañera, amiga, que le agradezco mucho que este aquí, que haya dado un pasito hacia adelante, que haya tomado una definición, porque decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador son tiempos de definiciones, que tiene experiencia en organización, que ha participado en otras experiencias, que nos ha ayudado en Coacalco, en la región, que aprecio, que reconozco su vocación también de servicio y le agradezco mucho que haya dado este paso hacia adelante, a la compañera Jessica Vega’, puntualizó.



La Secretaria Nacional de Organización de Morena, Xóchitl Zagal, recalcó que la reorganización del partido es fundamental, por eso no se debe perder tiempo para reactivar a las bases.



’Debemos seguir con las labores de organización y de información en todo el país, ya que no podemos arriesgarnos a que nos pase lo que ocurrió en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, por eso hay que trabajar desde ahora para enfrentar el proceso electoral del año 2021’, destacó.



Darwin Eslava indicó que en Coacalco el mejor mensaje que se le puede enviar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son las acciones que como gobierno y ciudadanía se hacer para lograr un mejor municipio.



’Estamos con él y seguimos trabajando en Coacalco para lograr la Cuarta transformación porque el bienestar de los coacalquenses también tiene que ver con el bienestar de los mexicanos y desde aquí tiene todo nuestro apoyo y solidaridad’, indicó.



Resaltó que sí bien aún faltan camino por recorrer ya existen políticas públicas en diferentes municipios que darán un cambio fundamental en las localidades y puso como ejemplo las realizadas en Coacalco como la prohibición de la tracción animal y la recuperación del deportivo Villa de las Flores.



La diputada federal, Elizabeth Díaz, mencionó que la Cuarta Transformación requiere del apoyo de todas y todos, por eso, desde la Cámara de Diputados se impulsan iniciativas enviadas por el presidente de la República para que se consolide el proyecto de nación.



La diputada local de Coacalco, Alicia Mercado, comentó que en el estado de México se siguen presentando vicios en la forma de hacer política, ya que se continúa lucrando con las carencias de la gente, como lo hace el gobierno estatal con las tarjetas rosas, ya que hay una exclusión de mujeres que no reciben este apoyo, caso contrario a lo que pasa con los apoyos del gobierno federal, donde los programas son universales.



En este evento estuvieron presentes las alcaldesas de Teoloyucan, Gabriela Contreras; de Ocoyoacac, Anallely Olivares; de Los Reyes La Paz, Olga Medina; las diputadas Beatriz García, Laura Guerra, Elba Aldana, la secretaria estatal de mujeres de Morena, Edith González, además de regidoras y regidores de diversos municipios mexiquenses.



VER #Video en:

https://youtu.be/cNn-xGdFlSo