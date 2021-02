Cierra Gloria Núñez su precampaña al gobierno de Nayarit

La precandidata a la gubernatura del estado, por la Alianza ’Va por Nayarit’, Gloria Núñez, finaliza este martes su precampaña política.



Acompañada de dirigentes estatales y municipales del PAN, PRI y PRD, así como precandidatos a los diferentes cargos de elección popular, se presentó ante los medios de comunicación para reconocer el esfuerzo, la voluntad y la responsabilidad con México y con Nayarit que han tenido tres partidos políticos, así como a agradecer a la gente con la que tuvo contacto en esta precampaña.



’Es inédito lo que el día de hoy sucede en México y desde luego en Nayarit, una fotografía de unidad, una fotografía en donde el esfuerzo y la voluntad, pero sobre todo la responsabilidad de sacar adelante las familias nayaritas, Hoy quiero agradecer la confianza la generosidad y la voluntad que me dio mi partido Acción Nacional para poder encabezar estos esfuerzos que hicieron a nivel nacional y que se siguen consumando en lo local’.



Gloria Núñez habló de su trabajo legislativo, como el de defender la no desaparición de los 109 Fideicomisos, tales como el FONDEN. ’Hoy no solo existe el FONDEN, tampoco existe el Fideicomiso para la Ciencia y la Tecnología, el Fideicomiso para las Víctimas, 109 Fideicomiso hoy no existen’.

Dijo que hará una campaña donde hablará claro, fuerte y con la verdad; que Nayarit no necesita acumular experiencia, sino que Nayarit necesita acumular resultados en el lugar donde se ha estado trabajando.



Hizo tres reconocimientos especiales, a Adahan Casas Rivas, a Humberto Cota Jiménez y Jaime Cuevas, ’aquí hay cuatro personas que aspiramos en algún momento a gobernar Nayarit, cuatro personas que soñamos cómo construir un mejor estado y el día de hoy me honran y me hacen sentir muy comprometida de no fallar, que el día de hoy estos tres hombres han dejado de lado no solo las diferencias sino su aspiración personal, su aspiración a una candidatura pero no han dejado su aspiración más profunda que los motivó a buscar la candidatura y es Nayarit’.