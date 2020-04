Cierra Senado instalaciones por Coronavirus

El Senado de la república cierra sus instalaciones debido al Coronavirus; esto, con el fin de atender el llamado urgente de las autoridades federales para evitar la propagación masiva de la enfermedad.



La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, solicitó a senadoras y senadores que suspendan sus actividades dentro del recinto legislativo y, en caso de ser necesarias, las realicen a través de los mecanismos tecnológicos que les permitan llevar a cabo reuniones a distancia.



Con ello, dijo la legisladora en un oficio que dirigió a los integrantes de la Cámara Alta, se busca contribuir al cumplimiento de las disposiciones oficiales en materia de salud y evitar riesgos de contagio.



Fernández Balboa recordó que el pasado 28 de marzo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, realizó un llamado enérgico y contundente a la población para que no salga de su casa, así como para cancelar al máximo las actividades no sustantivas o masivas.



Desde el pasado jueves, 26 de marzo, la Mesa Directiva emitió el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, cuyo objetivo es lograr el distanciamiento social para mitigar la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (Covid-19).



Ahí se establecieron las medidas preventivas que se deberán poner en marcha para el control de los riesgos para la salud que implica el virus, así como para disminuir el número de contagios de persona a persona y, por ende, la propagación de la enfermedad.



La Mesa Directiva instruyó a los titulares de las diferentes áreas a instrumentar los mecanismos necesarios, incluso a distancia, que permitan asegurar la continuidad de los procesos sustantivos e institucionales a su cargo, de tal forma que no sea necesario la presencia total de su personal, en tanto persista la emergencia de salud pública.



Entres otros puntos, el Plan dispone que aquellas personas que no asistan al recinto legislativo coadyuven desde su casa con las tareas del área a la que se encuentren adscritos, en los términos que para tales efectos defina su titular.



Además, precisa que en el tiempo que dure la contingencia, en solidaridad con los trabajadores no se harán movimientos ni de altas ni de bajas de personal.