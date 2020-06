Cierra vieja librería

Este martes 30 de junio se registra una nueva víctima por la pandemia del coronavirus. No es una persona pero su pérdida resulta sensible para la comunidad cultural, por lo menos de la Ciudad de México, aunque debería serlo para la sociedad en general: cierra la librería ’A Través del Espejo’, ubicada en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma.

Abierta desde 1995 resistió, por decirlo de alguna forma, el terremoto del 19 de septiembre de 2017, incluso el fallecimiento de su fundadora, Silvia López Casilla, pero el Covid-19 resultó letal ya que tras el cierre obligatorio por la contingencia, se vio en la necesidad de desalojar su local y no pudo encontrar otro para reubicarse.

Por ello ya no pudo mantenerse en servicio no solo para los bibliómanos, también para todos los interesados en adquirir tanto textos nuevos como antiguos, raros y fuera de circulación y ante la imposibilidad de poder llevarlos a una bodega se recurrió a una medida extrema, anteriormente aplicada en la contingencia sísmica: ofrecer todos sus títulos con diversos descuentos..

En 2017, debido a la intensidad del temblor, gran cantidad de libros se cayeron de sus estantes y ante la dificultad para recatalogarlos y regresarlos a su sitio original se lanzó una inédita promoción: los que se colocaron en su entrada se ofrecían a diez pesos; los que se quedaron en el piso, se ofrecían con un descuento del 60% y, finalmente, los que permanecieron en su lugar se ofertaron con un reducción del 30% de su precio original.

Ahora, ante el cierre definitivo además de ofrecerse gratuitamente todos los tomos ubicados en la entrada de la librería, el resto de su catálogo se rebajó al 50% de su precio. Esa fue la forma de decir adiós de ’A Través del Espejo’, nombre en alusión a la secuela del libro de Lewis Carroll, ’Alicia en el País de las Maravillas’.

Resulta lamentable el cierre de esta librería que se suma al registrado en otros negocios, que no por modestos resultan menos importantes, por ofrecer un importante servicio a personas deseosas de recibir una atención más personal, cálida, con experiencia y con conocimientos en sus correspondientes ramos, detalles que regularmente no ofrecen empresas o tiendas de cadenas o grandes consorcios comerciales.

Ojalá y se logre superar la crisis económica generada por la contingencia sanitaria, se evite el cierre de estos negocios que resultan ser la fuente de empleo de miles de gentes y una alternativa de comercio para personas que siempre buscan algo diferente.