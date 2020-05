Cierran 400 comercios no esenciales en el Mercado Central de Acapulco

Autoridades municipales, en coordinación con instituciones militares y corporaciones policiacas, efectuaron un operativo en el Mercado Central de Acapulco, para constatar el cierre de 400 locales que ofrecen productos y servicios no esenciales, como medida preventiva para cortar cadenas de contagios por la emergencia sanitaria, durante la fase 3 del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2.



Las acciones fueron encabezadas por la dirección municipal de Mercados y Centros de Abasto, con el apoyo de elementos de la Marina-Armada de México, la Guardia Nacional y la Policía Preventiva, para supervisar que los vendedores cumplan con la suspensión de labores, con base a las notificaciones realizadas previamente por el gobierno que encabeza Adela Román Ocampo, con la facultad que le otorgan las leyes de Salud y del Municipio Libre para garantizar el bienestar de la población.



El director de Mercados y Centros de Abasto, Bismarck Cayetano Bedolla Platero, informó que, por indicación de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, se notificó a los negocios de las naves Central, de Jarcería y de Flores; la mayoría de ellos acataron las recomendaciones municipales, sin embargo, durante el recorrido tres vendedores que no acataron la recomendación fueron persuadidos para que cerraran sus negocios.

’Estuvieron cerrados casi todos los locatarios, se pretende aplanar la curva de contagios, estamos en fase 3 y debemos de cuidar esa parte; se notificó con una circular solamente a locales no esenciales y diariamente se está supervisando; todos los mercados se están visitando de manera continua, verificando que los locatarios cumplan con todas las medidas y que se acaten las recomendaciones establecidas por la jornada nacional de sana distancia’, destacó el funcionario municipal.



Asimismo, Bedolla Platero informó que la Nave de Fondas del Mercado Central se mantiene abierta al público, siguiendo las medidas recomendadas por las autoridades de salud, como la sanitización, desinfección y limpieza de los espacios por parte de personal de Servicios Públicos Municipales; además, se han entregado kits con cubrebocas, cloro, alcohol, jabón y demás productos de limpieza, acatando las instrucciones de la alcaldesa Adela Román.



Resaltó que la dependencia a su cargo realiza un padrón de locatarios afectados por el receso de actividades, con la finalidad de gestionar apoyos que contribuyan a sobrellevar la situación adversa que enfrentan por el COVID-19.



En el operativo participaron también el director de Reglamentos, Julián Nicio López; el coordinador de Protección Civil, Cuauhtémoc Gayosso Pérez; el director de Vía Pública, Iván Hernández Caballero y personal de dichas áreas, así como elementos de La Marina, Guardia Nacional y Policía Preventiva.